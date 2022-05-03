Оккупанты выставляют свои требования даже школьникам оккупированных районов Донбасса

В тех районах Донецкой области, куда недавно зашли российские военные, начинает действовать новое "правило" правописания для школьников. Оккупанты ставят ученикам школ и их родителям жесткое условие – писать в тетрадях принадлежность к территории России. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет издание "РБК-Украина", цитируя советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

Школа. Фото из открытых источников

Советник мэра рассказал, что российские войска не теряют времени. Как только они заходят на новые территории, они тут же начинают устанавливать свои "правила" касательно гражданских. Так произошло и в Мангушском, и Никольском районах. В этих районах в школах дети должны подписывать тетради "Ростовская область".

Как сообщала украинская разведка в России всерьез хотят аннексировать не только Донбасс, но и южную часть Украины. В частности, есть разговоры о том, чтобы Херсонскую область привязать к Крыму, а Донбасс к Ростовской области. Известно также о том, что Россия уже разработала план и даже изготовила печати для всех госучреждений на оккупированных территориях.

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