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Оккупанты выставляют свои требования даже школьникам оккупированных районов Донбасса

Оккупанты заставляют школьников в Мангуше и Никольском подписывать тетради Ростовской областью

3 мая 2022, 16:37
Автор:

Кравцев Сергей
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В тех районах Донецкой области, куда недавно зашли российские военные, начинает действовать новое "правило" правописания для школьников. Оккупанты ставят ученикам школ и их родителям жесткое условие – писать в тетрадях принадлежность к территории России. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет издание "РБК-Украина", цитируя советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

Оккупанты выставляют свои требования даже школьникам оккупированных районов Донбасса

Школа. Фото из открытых источников

Советник мэра рассказал, что российские войска не теряют времени. Как только они заходят на новые территории, они тут же начинают устанавливать свои "правила" касательно гражданских. Так произошло и в Мангушском, и Никольском районах. В этих районах в школах дети должны подписывать тетради "Ростовская область".

Как сообщала украинская разведка в России всерьез хотят аннексировать не только Донбасс, но и южную часть Украины. В частности, есть разговоры о том, чтобы Херсонскую область привязать к Крыму, а Донбасс к Ростовской области. Известно также о том, что Россия уже разработала план и даже изготовила печати для всех госучреждений на оккупированных территориях. 

Читайте на портале "Комментарии" — мирные переговоры россии и Украины окончательно зашли в тупик: эксперты рассказали, как теперь может решиться исход войны и, почему все больше оснований утверждать, что вести переговоры с российскими дипломатами и лично Путиным теперь не о чем.

Также издание "Комментарии" сообщало — военный эксперт рассказал, когда россия может прекратить массированное наступление на Донбасс и почему ответ на этот вопрос во многом зависит от позиции западных союзников Украины.



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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/okkupanty-zastavlyayut-shkolnikov-mangushe-1651578088.html
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