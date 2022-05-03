Военный эксперт рассказал, когда россия может прекратить массированное наступление на Донбассе

Массированное наступление на Донбассе может закончится уже накануне 9 мая. Помешать планам Кремля может эффективная и мощная оборона украинской армии. Как передает портал "Комментарии", такое мнение высказал военный эксперт Олег Жданов, пишет сайт "Сегодня".

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Эксперт отметил, украинские защитники постоянно держат в напряжении оккупантов, не давая тем пойти в массированное наступление. Олег Жданов допускает, что российские войска могут ещё несколько дней пытаться наступать, после чего они потеряют мощность и им придется взять продолжительную паузу для того, чтобы возобновить силы, пополнить резервы. Для Украины это оборонная операция, которую наши защитники ведут более-менее успешно.

Жданов добавил, то, что происходит сегодня на Донбассе – это и есть то самое массированное наступление, о котором говорили раньше. Другого не будет. Просто Вооруженные силы Украины сделали так, чтобы враг не имел возможности реализовать свои планы в том временном отрезке, в котором он рассчитывал действовать. Поэтому наступление российских войск и идёт для обычных граждан медленно, а для украинской армии довольно интенсивно. В подтверждение своих слов Жданова отметил, что каждый день за одну позицию идёт по 7-10 атак. Это лишнее подтверждение того, что идёт массированное наступление противника.

Эксперт считает, что к 9 мая российские войска могут исчерпать весь свой ресурс для наступления. Опять-таки можно вспомнить сказанное Главнокомандующим о том, что оккупанты уже завели на территорию Украины весь резерв и они просто не смогут наступать без оперативной паузы. Что касается контрнаступления вооруженных сил Украины, то Олег Жданова считает, что оно напрямую зависит от оперативности поставок западом вооружения, но оно, по оценкам эксперта, произойдёт не раньше конца мая-начала июня.

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