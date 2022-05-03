В Генштабе показали, что делают сечеславские "боги войны" с врагом на востоке страны

Два танка и одна боевая машина пехоты точно и быстро были уничтожены артиллеристами ДШУ ВСУ на востоке Украины. Об этом сообщается на официальной странице Генштаба ВСУ в Facebook.

Российские войска. Фото: из открытых источников

"Враг из россии не укроется от Сичеславских "богов войны"!", – говорится в сообщении.

Как видно из видео, украинские артиллеристы мастерски разбили вражескую технику, не оставив врагу никакого шанса на спасение.

Читайте на портале "Комментарии" – американской разведке стало известно от проверенных источников, что в Кремле решили не откладывать аннексию временно оккупированных украинских территорий. Понимая, что украинская армия может пойти в наступление и отвоевать свою территорию оккупанты спешат провести фейковые "референдумы" о присоединении части украинских земель к россии. В первую очередь речь идет о Луганской и Донецкой областях. Россия намерена присоединить эти территории уже в середине мая. Дальше по схожему сценарию россияне хотят поступить с Херсонской областью. Там Кремль намерен провести "референдум", чтобы создать видимость демократического процесса, после чего заявить о придании Херсонщины в РФ. На такой шаг Россия может пойти, если удастся реализовать такой сценарий с Донбассом. Россия сейчас пытается практиковать ту же практику. Что и с Крымом и частью Донбасса в 2014-2015 годы.

Также издание "Комментарии" — враг терпит большие потери на всех участках фронта – поэтому захватчики вынуждены снимать с хранения и опрокидывать в Украину военную технику. ВСУ не дают оккупантам продвинуться вперед, разбивая их атаки.













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