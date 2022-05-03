Надежды на мирные переговоры россии и Украины не осталось: как теперь может решиться исход войны

Украина может подписать с российской федерацией только один договор – о капитуляции этого государства. Об этом в эфире телемарафона заявил Секретарь Совета Национальной безопасности и обороны Алексей Данилов. Советник Госдепа США Дерек Шолле также сомневается, что переговоры России и Украины касательно поисков мира могут дать результат. По его словам, РФ, вероятно, не хочет серьезных переговоров. Насколько аргументированы эти заявления? Действительно ли все дипломатические пути уже исчерпаны – и лишь чья-то капитуляция станет исходом этой войны? Портал "Комментарии" обратился с этими вопросами к экспертам.

Переговоры. Фото: из открытых источников

Поле для переговоров сужается в рамки обсуждения гуманитарных вопросов и капитуляции одной из сторон

Исполнительный директор в Центре прикладных политических исследований "Пента", политический эксперт Александр Леонов считает, что пространство не только для подписания соглашения, а и для проведения переговоров неуклонно уменьшается.

"Украина озвучила условия выхода из переговорного процесса – проведение псевдореферендума в Херсонской области или уничтожение украинского гарнизона в Мариуполе. И на данный момент нет свидетельств тому, что РФ отказалась от реализации своих планов", – поясняет эксперт.

Более того, продолжает он, Кремль до сих пор видит "мирный договор" как капитуляцию Украины.

"Однако такой договор подписать невозможно! – уверен Александр Леонов. – Его не примет украинское общество, наши ближайшие союзники. Отказ от территорий вообще противоречит нашей Конституции".

В то же время, отмечает эксперт, отвод рашистских войск на линию на период до 24 февраля будет означать, что Путин убил российскую экономику, потерял почти 25000 военных и тысячи единиц техники, стал военным преступником исключительно ради спортивного интереса.

"Таким образом, поле для переговоров сужается в рамки обсуждения гуманитарных вопросов и капитуляции одной из сторон. И решаться всё будет исключительно на поле боя", – резюмирует Александр Леонов.

С нынешней россией бессмысленны переговоры о мире

Заместитель гендиректора телеканала ATR, журналист Айдер Муждабаев признался: он рад тому, что на таком посту в государстве – на должности секретаря СНБО – находится его единомышленник касательно того, что касается России.

"Наконец-то! Никаких компромиссов, трезвый анализ будущего. Поддерживаю Данилова. Уже понятно, что мир поставил крест на России. И до ее полной капитуляции, ухода с Украины (причем со всех территорий, включая Крым и Донбасс), дальнейшего разоружения агрессора под контролем стран коалиции победителей (которая оформится более четко в обозримом будущем), сдачи ядерного оружия, выплаты репараций – говорить с РФ не о чем. Все промежуточные договоренности могут быть только ситуативными", – уверен Айдер Муждабаев.

Он отмечает, что Данилова сейчас многие критикуют за радикальные высказывания. Но, подчеркивает, что тот всё сказал правильно.

"Как правильно сделал и президент Украины Зеленский, отказавшись встречаться с президентом ФРГ Штайнмайером, ранее продвигавшего в Минском процесс формулу своего имени (абсолютно деструктивную для украинской государственности) и лоббирующего "Северный поток-2". Надо говорить правду. В глаза. Причем правду неразбавленную. Без полутонов. После 24 февраля, когда началось широкомасштабное вторжение России в Украину, после Бучи, Мариуполя и других военных преступлений оккупантов есть только черное и белое, – акцентирует Айдер Муждабаев. – Всё просто – или мы погибнем, или раковая опухоль рашизма будет окончательно прооперирована. Никакие половинчатые меры не работают. Мы это уже поняли. Начинают понимать и остальные страны. Болезнь находится в такой стадии, что лечить ее бессмысленно. Как бессмысленны и все переговоры о мире с такой Россией. И сами разговоры о неком соглашении, неком мире с рашистами выглядят уже всё более маргинально".

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