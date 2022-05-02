Разрывы по всей Белгородской области снова разбудили россиян

Как передает портал "Комментарии", в Белгородской области РФ заявляют о "двух сильных разрывах", которые были слышны по всей области. После того, как в соцсети началось активное обсуждение, отреагировать пришлось местным властям. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков очень лаконично описал инцидент в Telegram.

Белгородская область. Фото: из открытых источников

Российский чиновник отметил, что он, как и большинство жителей Белгородской области проснулся от двух мощных взрывов.

Вячеслав Гладков отметил, что он тут же связался с оперативным штабом и выяснил, что несмотря на громкие взрывы о разрушениях пока что говорить слишком преждевременно, ночью их не зафиксировали. Более подробную информацию о причине взрывов и их последствий губернатор пообещал представить позже.

Отметим, панические настроения не покидают жителей Белгородской области уже больше недели, ведь с той или иной периодичностью в регионы слышны взрывы. Так панические настроения среди белгородцев увеличились еще вчера, когда в воскресенье среди белого дня начали раздаваться взрывы, после серии взрывов в небе появился густой столб дыма. А перед этим в соцсети появилось видео, как над Белгородом кружили российские вертолеты.

Портал "Комментарии" также сообщал, что незадолго до этого сразу в трех приграничных с Украиной российских областях прогремели взрывы от чего ночь выдалась неспокойной в Курской, Брянской и Белгородской областях. Позже стало ясно, что тогда были взорваны склады с боеприпасами, а также загорелась нефтебаза, огонь охватил резервуары с топливом. Российская сторона, как и следовало ожидать, обвинила в произошедшем Украину.





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