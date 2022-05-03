Путин готовит объявление войны и аннексию: в чем опасность – почему Киев от этого только выиграет

Президент России Владимир Путин 9 мая может официально объявить Украине войну, вместо так называемой "специальной военной операции". Как сообщает CNN со ссылкой на американских и европейских чиновников, это позволит Кремлю максимально мобилизовать резервные силы, бросив на захват новых украинских территорий. Также сообщается, что к 9 мая Россия может попытаться провести аннексию Луганской, Донецкой и Херсонской областей. Эксперты проанализировали ситуацию для издания "Комментарии".

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Поломать путинские планы можно только на поле боя

Глава Центра исследования социальных перспектив Донбасса, один из участников политической подгруппы переговорщиков в Минске Сергей Гармаш рассуждает следующим образом:

"Уверен, что Россия не объявит войну Украине. Ведь тогда ей придется попытаться завоевать всю Украину, что невозможно. Главная цель Путина – восток и юг нашей страны. Даже скорее юг (сухопутный коридор в Крым), а восток – просто обеспечивает функционал для этой цели".

Если же войну Путин всё же объявит – это будет большой подарок для Украины, считает Сергей Гармаш. И поясняет, что такой шаг отвернет от РФ даже тех, кто сегодня ее молчаливо поддерживает – те же Китай, Индию. Плюс – приведет к дестабилизации ситуации внутри самой России.

"Это было бы замечательно, – продолжает эксперт, – но Путин, думаю, не настолько "улетел в космос". Очередной аннексии украинских территорий до 9 мая, думаю, тоже не будет. Для этого нужно установить контроль над соответствующими территориями (завоевать их в нашем случае), а потом организовать референдум, пытаясь легализовать (хотя бы для внутреннего потребителя) аннексию. Сегодня мы видим, что агрессор только накапливает силы, но серьезно наступления пока нет. Так что до 9 мая не будет даже завоевания территорий, не то что псевдореферендумов".

Сергей Гармаш уверен, что поломать путинские планы можно только на поле боя. И напоминает, что переломный момент произошел, когда были сорваны надежды Кремля на блицкриг, а также – когда 40 министров обороны (страны НАТО+ союзники) провели 26 апреля встречу в Рамштайне, договорившись консолидировано помогать Украине в этом противостоянии. Плюс – принятый в США закон о ленд-лизе.

"Запад готов инвестировать в нас, прежде всего вооружением, чтобы мы победили РФ. И чтобы поломать путинские планы, нам увеличили поставки современных видов вооружения. Пока еще не дошли обещанные танки и РСЗО. Но уже поступает тяжелая артиллерия 155 калибра, которого нет у РФ. Правда, эти орудия еще надо доставить на поле боя. Именно поэтому нам нужно время. Впрочем, у оккупантов тоже проблемы, особенно с боеприпасами. Учитывая всё это, вряд ли следует ожидать резких перемен до 9 мая. А вот следующая после 9 мая неделя может стать решающей", – прогнозирует Сергей Гармаш.

Если мы сдадимся, то не будет Украины. Если сдастся Россия, ее ждут неконтролируемые и, возможно, кровавые процессы

Политический аналитик, PR-эксперт Александр Солонько, подчеркивает, что эта война – игра с нулевой суммой. Украина не может сдаться, а Россия не может просто отказаться от боевых действий. Нет варианта "win-win" (беспроигрышная игра, ситуация, которая дает взаимовыгодный результат для двух или более сторон), который устроит обе стороны.

"Если мы сдадимся, то не будет Украины. Если сдастся Россия, ее ждут неконтролируемые и, возможно, кровавые процессы. Если РФ проиграет эту войну полностью, нынешняя верхушка, очевидно, может потерять власть и даже погибнуть", – поясняет эксперт.

Поэтому, уверен он, Путин будет до последнего искать способы победить нас. И мобилизовать как можно больше "пушечного мяса" – это один из вариантов.

"Но это ведь будут уже не контрактники, которые могут написать отказ, у которых есть определенный уровень знаний и умений. Мотивация призывников будет качественно ниже, – отмечает Александр Солонько. – И когда на них пойдут похоронки, это уже будет другой вопрос, чем в отношении кадровых военных, которые шли воевать против Украины. Кстати, скрытая мобилизация в России и так продолжается. И вероятно, это будут люди по большей части из регионов, которые не являются базовыми (не Москва и не Питер). Чтобы не повышать напряжение в главных политических центрах. Эти люди будут нуждаться в обучении, слаживании, вооружении. Это – время и ресурсы".

В любом случае, нам нужно быть готовыми к тому, что россияне бросят в бой всё, что у них есть, предупреждает аналитик.

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