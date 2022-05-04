Россияне пытаются выместить свое бессилие, - Зеленский

Владимир Зеленский прокомментировал массированные ракетные удары по территории Украины вечером 3 мая, когда были обстреляны объекты Днепропетровской, Кировоградской, Львовской, Винницкой, Киевской, Одесской и Донецкой и Закарпатской областей. Это не что иное, попытки выместить свое бессилие со стороны врага, подчеркнул он.

Эвакуированные с Азовстали, фото Телеграм Ирина Верещук

Ведь после успехов Украины на международной арене и в эвакуации враг усилил обстрелы по линии фронта, совершил рекордное количество ударов, больше всего по Одесской, Харьковской, Луганской, Донецкой области. Но даже обстрелял Закарпатье, а это не свидетельствует о военной цели, а лишь о том, что они понимают, насколько они бессильны и не могут преодолеть украинское сопротивление, пуская ракеты с дальних территорий. Авиация врага понесла столько потерь, что оккупанты уже не пускают самолеты в наше воздушное пространство. Об этом рассказал глава государства суммируя 69-й день с начала полномасштабного вторжения российских оккупантов на территорию Украины.

За минувшие сутки оккупанты выпустили 18 ракет. Также обстреляли шесть железнодорожных станций в центре и на западе. По словам председателя правления АО "Укрзализныця" Александра Камышина, повреждения инфраструктуры тяжелые, было задержано 14 поездов. По состоянию на утро 4 мая все поезда продолжают движение, восстановительные работы продолжаются.



Враг продолжает терроризировать украинские города, снова обстреливает "Азовсталь" и штурмует территорию завода, откуда удалось вывезти 156 человек во время эвакуации. Горожане уже в Запорожье. Оккупанты снова нарушают все договоренности и международное право.

4 мая продолжатся попытки через коридор вывезти мариупольцев. На "Азовстали" вместе с защитниками Мариуполя остаются заблокированными сотни гражданских. Ситуация приобрела признаки настоящей гуманитарной катастрофы, потому что у людей заканчивается вода, еда и медикаменты.

Как сообщал портал, в оккупированном Луганске больница переполнена трупами и ранеными оккупантами.

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