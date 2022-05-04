Горит нефтебаза в Макеевке: с нее осуществляются поставки горючего для «второй армии мира»

С самого утра над временно оккупированной Макеевкой Донецкой области стал виднеться столп черного дыма. В городе начался сильный пожар, очевидцы сообщают, что в городе горит нефтебаза. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет сайт "Новости Донбасса".

Пожар на нефтебазе. Фото: из открытых источников

Важно отметить тот факт, что с нефтебазы, которую охватил огонь, осуществляются поставки горючего для "второй армии мира". Фотографии и видео происшествия опубликовали пользователи соцсетей.

Уже появилась реакция на произошедшее от главаря "ДНР" Дениса Пушилина. Он заявил, что причина загорания нефтебазы состоит в том, что украинские войска обстреляли территорию и один из снарядов попал как раз в нефтебазу.

Пропагандисты из РИА "Новости" со ссылкой на данные боевиков сообщили, что на нефтебазе в Макеевке из-за обстрела взлетели на воздух 4 резервуара по 5 тыс тонн каждый.

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