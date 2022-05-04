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Горит нефтебаза в Макеевке: с нее осуществляются поставки горючего для «второй армии мира»

Глава «ДНР» Денис Пушилин уже успел обвинить ВСУ

сегодня, 10:30
Автор:

Кравцев Сергей
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С самого утра над временно оккупированной Макеевкой Донецкой области стал виднеться столп черного дыма. В городе начался сильный пожар, очевидцы сообщают, что в городе горит нефтебаза. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет сайт "Новости Донбасса".

Горит нефтебаза в Макеевке: с нее осуществляются поставки горючего для «второй армии мира»

Пожар на нефтебазе. Фото: из открытых источников

Важно отметить тот факт, что с нефтебазы, которую охватил огонь, осуществляются поставки горючего для "второй армии мира". Фотографии и видео происшествия опубликовали пользователи соцсетей.

Уже появилась реакция на произошедшее от главаря "ДНР" Дениса Пушилина. Он заявил, что причина загорания нефтебазы состоит в том, что украинские войска обстреляли территорию и один из снарядов попал как раз в нефтебазу. 

Пропагандисты из РИА "Новости" со ссылкой на данные боевиков сообщили, что на нефтебазе в Макеевке из-за обстрела взлетели на воздух 4 резервуара по 5 тыс тонн каждый.

Читайте на портале "Комментарии" — из-за застопорившегося продвижения российских войск в Украине уже 9 мая Путин может объявить в России массовую мобилизацию на войну в Украине. В Кремле понимают, что армия уже сильно истощенная и катастрофически не хватает живой силы. Не спасает ситуацию даже "скрытая" мобилизация, которая уже давно идет в России. Эксперты в эксклюзивном интервью нашему изданию рассказали, в чем угроза такого решения, как для России, так и Украины.

Также издание "Комментарии" сообщало — британской разведке стало известно – россияне собираются оккупировать два ключевые города на Донбассе и создать плацдарм для оттеснения ВСУ. Российские войска пытаются наступать на северной части Донбасса.



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Источник: https://novosti.dn.ua/news/323527-v-makeevke-gorit-neftebaza
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