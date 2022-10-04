Прозрение Маска: почему появились скандальные твитты владельца Tesla – как отреагировал Киев

Американский предприниматель и владелец компаний Tesla SpaceX и Starlink Илон Маск создал 3 октября опросы в Twitter, посвященных войне России против Украины. В одном он предложил свою формулу мира, согласно которой Крым должен быть российским, Украина – нейтральная территория, а на оккупированных и недавно аннексированных территориях следует провести референдумы под присмотром ООН. Во втором поинтересовался, следует ли "людям Донбасса и Крыма" самим решать, с кем они хотят быть – с Украиной или с РФ. Аргументировал такой подход тем, что население России превосходит украинское в три раза, поэтому победа Украины в полномасштабной войне маловероятна. Потому де стоит позаботиться о народе – и искать мира любой ценой. О чем говорит подобная активность Маска на данном направлении? Что скажете об украинской реакции? Как события могут развиваться дальше? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Илон Маск. Фото из открытых источников

Похоже, что от Маска в качестве большого друга Украины осталось не так много

Политолог-американист Владислав Фарапонов рассуждает так:

"Появление таких твиттов демонстрирует, что мы еще не всех убедили в том, что РФ – вечный агрессор, убийца и насильник. Что россияне другого подхода не знают. И что они действительно хотят уничтожить и Украину, и Запад".

Так что, продолжает эксперт, украинская реакция (массовая критика подобных твиттов Маска) – правильная.

"К тому же, со стороны официальных лиц (президента, представителей его Офиса, МИД) реакция корректная. И не выходит, скажем так, за рамки дипломатического протокола", – акцентирует Владислав Фарапонов.

По его словам, интересно будет посмотреть, как эта ситуация повлияет на продолжение сотрудничества по получению Украиной Starlink.

"К сожалению, похоже, что от Маска в качестве большого друга Украины осталось не так много. Конечно, это будут использовать россияне, – уверен эксперт. – Но, подчеркиваю, реакция украинской стороны была позволительной и своевременной".

Подобным образом, как Маск, на Западе размышляет довольно большое количество людей

Глава правления Аналитического центра "Донбасский институт региональной политики", соучредитель в Гуманитарной организации "Ответственные граждане" Энрике Менендес не разделяет того возмущения, которое мы видим сейчас в украинском сегменте соцсетей на твитты Илона Маска.

"Если суммировать всё, что он написал, то получим следующее – эскалация конфликта в Украине может в теории привести к ядерной войне. И этого нужно избежать. А потому нужно вести переговоры и идти на какие-то компромиссы, – поясняет эксперт. – То, что предложил Маск, конечно, немного наивно. Но он же не дипломат, не политик, а – успешный ученый, бизнесмен. И попытался предложить какие-то опции, варианты. Наверное, он не одинок в своих мыслях Я думаю, что подобным образом на Западе размышляет довольно большое количество людей. И эти твитты Маска – первая ласточка, что нас будут подталкивать к тому, чтобы попытаться договориться с россиянами".

Энрике Менендес считает, что сейчас такие сообщения и предложения мало повлияют на происходящее на поле боя.

"С моей точки зрения, мы находимся примерно посередине войны. Ситуация на фронте динамично развивается. Происходит успешное наступление украинской армии. И в данный момент к переговорам никто не готов, – подчеркивает эксперт. – Ну, а Маск сказал правильную вещь. В конце концов, придется садиться за стол переговоров, искать точки соприкосновения, чем-то жертвовать – и одной, и другой стороне. Но мы от этого, по моему мнению, еще далеки. Предполагаю, что, как минимум до весны будем находиться плюс-минус в такой же ситуации, как сейчас – когда обе стороны пытаются добиться какого-то преимущества военным путем".

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