Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Владелец Tesla, SpaceX и Starlink Илон Маск спросил своих подписчиков в Twitter или воля людей Донбасса и Крыма должна решать частью Украины или России они есть. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Twitter страницу миллиардера.
Илон Маск создал новый опрос о Донбассе и Крыме. Фото с открытых источников
Самый богатый человек мира Илон Маск задал вопрос о праве выбора людей, проживающих на территории Донбасса и Крыма. Илон спрашивает должны ли они самостоятельно решать, куда себя отнести: в состав Российской Федерации или в состав Украины.
Через 30 минут после создания опроса проголосовало почти 200 тысяч человек. По состоянию на 21:30 54,7% выбрали вариант "Да", который означает, что жители Крыма и Донбасса должны сами решать этот вопрос. 45,3% выбрали вариант "Нет".
Опрос будет длиться 24 часа.
Посмотреть оригинальный твит Маска об опросе ниже:
Это не первый опрос Илона Маска, касающийся Украины. За несколько часов до вопроса о свободе граждан Донбасса и Крыма. Ранее Маск представил свою формулу мира между Украиной и Российской Федерацией.
Тогда самый богатый человек мира опубликовал свои условия, в которых был предусмотрен повторный референдум на оккупированных территориях Украины под надзором ООН, а Крым оставался бы в составе России. Также Маск предложил нейтральный статус Украины.
В опросе за 2 часа приняло участие почти млн человек и большинство проголосовало против такого варианта мирного соглашения. Твит оказался скандальным для миллиардера, ведь после его публикации акции компании Tesla упали на несколько пунктов.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о массовом флешмобе в Twitter, к которому присоединились мировые политики и звезды, среди которых и президент Украины.
Также "Комментарии" писали о покупке социальной сети Twitter, которую должен был сделать Илон Маск.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости
Всилий
сегодня, 21:12
Я щось не зрозумів цього Маска-з якого бодуна ти влазиш в державні справи України, хто ти є, сидиш на своїх мільярдах, то й сиди, а краще віддай їх бідним
Микита
сегодня, 20:48
Вони є частиною України. Немає сенсу когось щось питати! Донбас і Крим - це територія України!