Владелец Tesla, SpaceX и Starlink Илон Маск спросил своих подписчиков в Twitter или воля людей Донбасса и Крыма должна решать частью Украины или России они есть. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Twitter страницу миллиардера.



Илон Маск создал новый опрос о Донбассе и Крыме. Фото с открытых источников

Самый богатый человек мира Илон Маск задал вопрос о праве выбора людей, проживающих на территории Донбасса и Крыма. Илон спрашивает должны ли они самостоятельно решать, куда себя отнести: в состав Российской Федерации или в состав Украины.

Через 30 минут после создания опроса проголосовало почти 200 тысяч человек. По состоянию на 21:30 54,7% выбрали вариант "Да", который означает, что жители Крыма и Донбасса должны сами решать этот вопрос. 45,3% выбрали вариант "Нет".

Опрос будет длиться 24 часа.

Посмотреть оригинальный твит Маска об опросе ниже:

Это не первый опрос Илона Маска, касающийся Украины. За несколько часов до вопроса о свободе граждан Донбасса и Крыма. Ранее Маск представил свою формулу мира между Украиной и Российской Федерацией.

Тогда самый богатый человек мира опубликовал свои условия, в которых был предусмотрен повторный референдум на оккупированных территориях Украины под надзором ООН, а Крым оставался бы в составе России. Также Маск предложил нейтральный статус Украины.

В опросе за 2 часа приняло участие почти млн человек и большинство проголосовало против такого варианта мирного соглашения. Твит оказался скандальным для миллиардера, ведь после его публикации акции компании Tesla упали на несколько пунктов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о массовом флешмобе в Twitter, к которому присоединились мировые политики и звезды, среди которых и президент Украины.

Также "Комментарии" писали о покупке социальной сети Twitter, которую должен был сделать Илон Маск.

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