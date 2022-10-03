Самый богатый человек мира, владелец Tesla , Starlink , Neuralink и активный корреспондент Илон Маск в Twitter , задал вопрос о мировом соглашении между Украиной и Российской Федерацией. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на официальную страницу миллиардера.



Илон Маск создал опрос о мирном соглашении между Украиной и Россией. Фото с открытых источников

В опросе Илон Маск предлагает провести референдум на аннексированных территориях Украины, незаконно в начале октября включении в состав России. Такой референдум должен пройти под наблюдением Организации объединенных наций. Маск подразумевает Запорожскую, Херсонскую, Донецкую и Луганскую область. Миллиардер говорит, что РФ должно уйти с этих территорий, если так решит местное население.

Относительно Крыма Илон Маск считает, что остров должен быть включен в состав Российской Федерации, как это было с 1783 года. Кроме того, Маск утверждает, что Крым оказался украинским из-за ошибки передавшего его Хрущева. Также одним из пунктов рассматриваемых владельцем Tesla является безопасное водоснабжение в Крым.

В своем опросе Илон Маск предлагает Украине остаться нейтральной территорией, то есть без вхождения в Североатлантический союз.

В опросе всего два варианта "Да" или "Нет". По состоянию на 21 час проголосовало более 800 тысяч человек. 61,5% ответила "Нет", 38,5% согласились на условия, предложенные Маском.

Твит Илона Маска можно просмотреть ниже:

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Илон Маск покупает детали у украинской компании.

Также "Комментарии" писали о том, что самые богатые 10 человек мира в один день потеряли 50 млрд долларов.





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