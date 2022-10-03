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Slava Kot
Американский предприниматель и владелец компаний Tesla SpaceX и Starlink Илон Маск высказался о войне между Украиной и Россией. Миллиардер говорит, что Украине нужно искать мир. Об этом он пишет в своем аккаунте на Twitter .
Илон Маск говорит, что Украине нужно искать мир. Фото с открытых источников
Илон Маск считает, что Россия начала частичную мобилизацию, но когда РФ почувствует, что Крым находится под угрозой, начнут полную мобилизацию военных сил. Соответственно, это будет способствовать значительным потерям с обеих сторон.
Маск анализирует, что население Российской Федерации превосходит украинское в три раза, поэтому победа Украины в полной полномасштабной войне с обеих сторон маловероятна. Именно такими аргументами миллиардер просит заботиться о своем народе и предлагает искать мира.
Перевод твита Илона Маска о поиске мира для Украины:
Оригинальный твит Илона Маска можно просмотреть ниже:
Такой твит американца – реакция на собственные опросы и комментарии под ними.
3 октября Илон Маск создал два опроса в Twitter , взорвавших сеть.
В первом опросе Илон Маск предложил свою формулу мира, в которой утверждал, что Крым должен быть российским, Украина – нейтральная территория, а на оккупированных и недавно аннексированных территориях должен пройти референдум под руководством ООН.
Второй же опрос владельца Tesla касался воли людей Донбасса и Крыма. Маск спросил должны ли они сами решать часть какой страны они являются – Украины или Российской Федерации.
Такие опросы подняли шквал критики в сторону американца, а его акции Tesla упали на несколько пунктов.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что компания Илона Маска Starlink покупает детали у украинского бренда.
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сегодня, 21:49
Так хунта вже вирішила - до останнього українця! Ми для цього і Україну створили, щоб у якості православних смертників, нанести як можна більше шкоди Росії. Все буде Маріуполь!