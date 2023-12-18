Прослушка в одном из кабинетов Залужного: о чем говорит ситуация и как стоит реагировать

Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по факту обнаружения технического устройства в одном из потенциальных мест дислокации главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. И хоть, по предварительным данным, обнаруженное устройство находилось в нерабочем состоянии, сам факт, мягко говоря, настораживает. Особенно, учитывая периодически всплывающие слухи о конфликте между высшим военным и политическим руководством Украины. Эксперты проанализировали происходящее специально для издания "Комментарии".

Валерий Залужный. Фото из открытых источников

Выявление прослушки в одном из потенциальных мест локации главкома ВСУ – закономерная ситуация

Ветеран внешней разведки, генерал-лейтенант Василий Богдан рассуждает так:

"Во-первых, Украина находится в состоянии широкомасштабной вооруженной агрессии со стороны РФ. Во-вторых, во все времена сектор безопасности и обороны, в целом центральные органы госвласти и управления, находятся под прицелом зарубежных спецслужб, в том числе вражеских. Цель тут одна – добраться до государственной и военной тайны, получить необходимую информацию, чтобы использовать ее либо в период войны, либо в политико-дипломатических и торгово-экономических аспектах. Для этого используется агентура, которую пытаются вербовать среди персонала сектора безопасности и обороны, а также высших органов госвласти и управления. А потом данную агентуру используют для размещения в тех или иных местах соответствующих технических средств съема информации. Той самой, которая имеет отношение к служебной, государственной, военной тайне".

По мнению эксперта, то, что сейчас озвучено в СМИ, официальные заявления СБУ по поводу выявления такой прослушки в одном из потенциальных мест локации главкома ВСУ – не является чем-то неожиданным. Это скорее закономерная ситуация. Особенно в условиях войны.

"Конечно, есть определенные требования касательно доступа к служебной, государственной, военной тайне, их сохранения. Есть закон о гостайне, законы о СБУ, о разведорганах, о Службе внешней разведки. И везде на первом месте – обеспечение безопасности той информации, которой владеют эти структуры. А также обеспечение безопасности личного состава в контексте проникновения в его ряды вражеской агентуры. Понятно, что в таких условиях соответствующие структуры – в данном случае военная контрразведка (которая сегодня, кстати, профессиональный праздник, так что желаю успехов в борьбе с вражеской агентурно-разведывательной деятельностью!), занимающаяся контрразведывательным обеспечением ВСУ, должны активизировать проверки. И помещений, и рабочих мест тех или иных представителей вооруженных сил, а также в национальных спецслужбах Украины. Важно выявить подобные "закладки" – и для этого имеются нужные спецсредства", – подчеркивает Василий Богдан.

Он акцентирует, что утечка информации, в том числе секретной, к сожалению, происходит. Не только в Украине. В силу разных причин. В том числе – из-за мастерской работы врага, который агентурно проникает в те или иные секреты. А также – по причине того, что порой безответственно относятся отдельные военнослужащие, представители спецслужб, к обеспечению собственной безопасности, а также – государственной.

"Логично, что СБУ возбудила соответствующее уголовное производство, – считает ветеран внешней разведки. – Будут, думаю, проведенные определенные расследования. Часть уже идет. Личный состав, который имел доступ к помещениям, о которых открыто говорится в медиа, проходит проверку на полиграфе".

Понятно, продолжает Василий Богдан, что происшедшее – это весомая причина, чтобы усилить контрразведывательное обеспечение всех структур сектора обороны и безопасности, высших органов госвласти и управления. Чтоб максимально препятствовать агентурному проникновению врага к нашим гостайнам. Упредить вероятный ущерб нашей нацбезопасности.

"Я отбрасываю версию, которая распространяется на отдельных Телеграмм-каналах касательно того, что данная прослушка могла быть частью внутренних разборок между некими деятелями украинской власти. Уверен, что мы имеем дело с работой спецслужб РФ", – резюмирует генерал.

СБУ и другие правоохранительные органы должны провести тщательное расследование

Политэксперт, кандидат политических наук, историк Александр Палий считает, что открытие соответствующего производства именно СБУ, скорее всего, свидетельствует о том, что Служба дистанцируется от возможности участия в этой прослушке. Подчеркивает, что к этому непричастна.

Всё это, безусловно, вызывает обеспокоенность касательно безопасности Украины в целом и наших важных секретов, в частности", – отмечает Александр Палий. "Но, если это не украинская спецслужба, следовательно, действия врага – России. Недавно был опасный прецедент – отравление жены руководителя Главного управления разведки Минобороны Буданова и ряда сотрудников ГРУ

Если же, продолжает он, к прослушке причастна какая-то украинская спецслужба, если тут замешаны некие политические вещи – тоже ничего хорошего. Любое записывающее устройство может попасть не в те руки. Что несет угрозы для нашей нацбезопасности, поясняет эксперт.

"СБУ и другие правоохранительные органы должны провести тщательное расследование, выявив "кротов", которые причастны к отравлениям в ГУР и к прослушке главкома. Надеюсь, что результаты расследования дадут положительный результат… При этом в последнее время кто-то явно пытается пугать высшее политруководство, что военные пойдут в политику и составят им серьез конкуренции, – считает эксперт. – Но со стороны военных я особого желания идти в политику не вижу. Возможно, кто-то пытается их подтолкнуть к этому. В то же время, сами военные остаются непреклонными – им есть, чем заниматься сейчас. Нужно страну защищать. Так что должен быть ответственный подход и со стороны военного руководства и со стороны политического (которое не должна дестабилизировать военное управление)".

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