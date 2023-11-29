Отравление жены Кирилла Буданова: что известно на данный момент

Марианна Буданова — жена руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова — была госпитализирована с симптомами отравления тяжелыми металлами. Первыми эти сведения во вторник, 28 ноября, опубликовали несколько СМИ со ссылкой на анонимные источники в ГУР, сообщают "Комментарии".

Марианна Буданова

Позднее эти сведения подтвердил и представитель ГУР Андрей Юсов. Как он отметил, тяжелых последствий отравления удалось избежать, так как отравление было вовремя замечено. Сейчас ее излечение практически уже заканчивается, но некоторое время она еще будет находиться на наблюдении у врачей. Сам Кирилл Буданов не пострадал.

Как рассказал экс-руководитель Службы внешней разведки Украины Валерий Кондратюк, в анализах Будановой были обнаружены токсические вещества.

"Имею закрытую информацию, которая еще не была известна. Отравление произошло тяжелыми металлами. Во время сдачи анализов были обнаружены такие элементы, как мышьяк и ртуть", — рассказал Кондратюк в эфире Radio NV.

По его сведениям, признаки отравления наблюдались также у нескольких высокопоставленных сотрудников ведомства Буданова.

"Речь идет не об охранниках, которые находились, например, с женой Буданова, а о не менее высокопоставленных лицах — руководителях отдельных направлений, которые ответственны именно за операции по России в Главном управлении разведки", — утверждает Кондратюк.

Эту информацию в ГУР не подтверждают, но и не опровергают.

По данным DW, Марианна Буданова родилась в селе Ставище в Киевской области. По специальности она психолог. В этом году Будановой исполнилось 30 лет, и десять из них она замужем за нынешним главой ГУР Минобороны Украины Кириллом Будановым. В интервью журналу Elle, вышедшем в октябре 2022 года, она рассказывала, что познакомилась с Будановым незадолго до Евромайдана, а потому "мирного времени как такового для семьи почти не было", ведь муж с первых дней участвовал в силовой операции в Донбассе, где был дважды ранен. В 2020 году Марианна Буданова баллотировалась от партии Виталия Кличко "УДАР". Она выдвигала свою кандидатуру в одном из округов Голосеевского района Киева, но в Раду не попала. Через год после тех выборов Буданова стала советницей мэра по противодействию коррупции в сфере молодежной политики и спорта, исполняя обязанности на общественных началах.

Уже после начала вторжения Кирилл Буданов поведал The War Zone, что его жена является "офицером полиции" и преподает психологию в Академии МВД.

Представитель ГУР Андрей Юсов заявил, что Украина подозревает Россию в причастности к отравлению Будановой. По его словам, "это — главная гипотеза".

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