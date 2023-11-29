Умеров рассказал, что станет главным преимуществом Украины и поможет выиграть войну

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Кравцев Сергей
Министр обороны Украины Рустем Умеров провел в Киеве встречу с военными атташе в рамках IT-коалиции, он призвал представителей более 30 стран-участниц Контактной группы по вопросам обороны Украины помочь с инновациями для победы. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает официальный сайт Министерства обороны Украины.
Рустем Умеров. Фото: из открытых источников
В свою очередь, заместитель Министра обороны Екатерина Черногоренко отметила в ходе выступления, что инициатива ИТ-коалиции призвана обеспечить необходимую цифровую основу для поддержки развертывания любых новых технологических решений.
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