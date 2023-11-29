Умеров рассказал, что станет главным преимуществом Украины и поможет выиграть войну

Министр обороны Украины Рустем Умеров провел в Киеве встречу с военными атташе в рамках IT-коалиции, он призвал представителей более 30 стран-участниц Контактной группы по вопросам обороны Украины помочь с инновациями для победы. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает официальный сайт Министерства обороны Украины.

Рустем Умеров. Фото: из открытых источников

"Войну выигрывают технологии. Россияне могут мобилизовать для мясных штурмов миллионы, а их заводы за Уралом работают в три смены. Но наше преимущество обеспечат асимметричные ответы, и они возможны благодаря инновациям, которые уже работают. Мы изобретаем технологии, тестируем, масштабируем их. А с вашей помощью мы сможем делать это быстрее и больше", – отметил министр.

В свою очередь, заместитель Министра обороны Екатерина Черногоренко отметила в ходе выступления, что инициатива ИТ-коалиции призвана обеспечить необходимую цифровую основу для поддержки развертывания любых новых технологических решений.

"Украина фактически уже стала боевой площадкой для тестирования ряда военных решений. Хочу поощрить вас воспользоваться этой возможностью. Весь мир должен быть готов к использованию технологий в любой войне. И у Украины есть возможность предоставить вам эту экспертизу, эти возможности, эти платформы для того, чтобы вы стали частью нашей победы. Победы в войне технологий", – обратилась к партнерам Екатерина Черногоренко.

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