Прослушка Залужного: СБУ раскрыла подробности громкого дела

СБУ открыла дело из-за прослушки главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает СБУ в Telegram.

Валерий Залужный. Фото: из открытых источников

Производство открыто по статье 359 ч.2 (незаконные приобретение, сбыт или использование специальных технических средств получения информации) Уголовного кодекса Украины.

В СБУ заявили, что техника обнаружена не непосредственно в кабинете Залужного, а в одном из помещений, которое могло в будущем использоваться им для работы.

По предварительным данным, обнаруженное устройство находилось в нерабочем состоянии.

"Каких-либо средств накопления информации или средств удаленной передачи аудиозаписей не обнаружено. Данное техническое устройство будет передано на экспертизу", — говорится в сообщении.

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Также издание "Комментарии" сообщало — "тупик Залужного" заблокировал финансовую поддержку Украины со стороны США.

Ранее "Комментарии" писали — издание The Economist, которое взорвало информационное пространство в начале ноября материалами с главкомом ВСУ Валерием Залужным, выдало новую резонансную статью об Украине. В ней, среди прочего, пишется о разногласиях между политическим и военным руководством нашей страны, а также о падении рейтинга президента Владимира Зеленского. В последнее время настоящую информационную атаку на Залужного развернула нардеп из фракции "Слуга народа", зампредседателя парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая. Эксперты проанализировали для издания "Комментарии" разговоры о вероятном расколе в военно-политическом руководстве Украины.



