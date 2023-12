«Тупик Залужного» заблокировал финансовую поддержку Украины со стороны США

Как передает портал "Комментарии", Сенат заблокировал прохождение пакета финансовой помощи Украине. И есть большая вероятность того, что до нового года наша страна не получит никакой поддержки со стороны США. Переговоры по этому вопросу, которые продолжаются в эти минуты за океаном, пока заходят в тупик. При этом публичные аргументы американцев отличаются от тех, что звучат на закрытых встречах. Так, республиканцы блокируют вопрос выделения финансовой поддержки Украине, аргументируя свой шаг "проблемой мексиканских мигрантов", пишет "Голос Америки".

Валерий Залужный. Фото: из открытых источников

"Республиканцы настаивали на своих требованиях принять более жесткие меры по контролю за иммиграцией на границе США с Мексикой. По результатам голосования 49 сенаторов были "за" и 51 – "против". Соответственно, законопроект о финансировании на сумму $110,5 млрд не получил 60 голосов, необходимых для начала дебатов в Сенате, в состав которого входит 100 законодателей", — отмечает издание Forbes

Но реальной причиной временной заморозки американской помощи на закрытых встречах называют провал контрнаступления и "тупиковую ситуацию" на фронте, ссылаясь при этом на слова Главкома Валерия Залужного.

О том, что публикация Залужного в The Economist о якобы "тупике" и "безвыходности" в прифронтовых регионах Украины активно обсуждается сегодня за закрытыми дверьми в США, уже подтвердили и украинские депутаты. По словам депутата Алексея Гончаренко, на встречах с американскими политиками министр обороны Рустем Умеров "говорил о контрнаступлении и статье в The Economist".

В статье для The Economist, напомним, Валерий Залужный утверждал, что "ситуация на фронте зашла в тупик, а украинское наступление сменилось позиционной войной, которая может затянуться на годы".

Также Залужный писал, что Украина таким образом "застряла в длительной войне, в которой у России есть преимущество", отмечая при этом падение морального духа Украины.

Еще тогда, сразу после публикации, такие слова Главнокомандующего шокировали западную аудиторию. Международные партнеры Украины, которым с каждым месяцем, все сложнее даются дискуссии о необходимости продолжать помогать нашей стране, потеряли все возможные аргументы.

Тезисы и выводы Валерия Залужного, фактически заблокировали не только абстрактную веру западных союзников в победу Украины в этой войне, но и реальные средства к существованию украинцев.

"Без денег США уже через месяц могут начаться перебои с соцвыплатами", — поясняет глава бюджетного комитета Совета Роксолана Пидласа

По ее словам, придется сокращать расходы в социальной и гуманитарной сфере, а также искать деньги в бюджет на внутреннем долговом рынке.

Иначе говоря, есть большой риск, что уже в январе выплачивать пенсии будут не в полном объеме и не всем.

Напомним, Валерий Залужный опубликовал статью в The Economist: “Ukraine’s commander-in-chief on the breakthrough he needs to beat Russia”. Она вызвала большой резонанс. Главное за что критиковали материал военные и эксперты – это безосновательность утверждений Главкома о том, что военная ситуация в Украине якобы зашла в безвыходный тупик.