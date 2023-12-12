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Конфликт между Зеленским и Залужным: ожидать ли кадровых изменений в Генштабе

Алексей Данилов уверяет, что конфликта между Зеленским и Залужным нет

сегодня, 10:47
Автор:
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Кравцев Сергей
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Слухи о "напряженности" между президентом Владимиром Зеленским и главнокомандующим Вооруженных Сил Украины Валерием Залужным – выдумки. На самом деле ничего такого нет. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью британской службе BBC сделал секретарь СНБО Алексей Данилов.

Конфликт между Зеленским и Залужным: ожидать ли кадровых изменений в Генштабе

Владимир Зеленский и Валерий Залужный. Фото: из открытых источников

"Я не подтверждаю, что подобные вещи, о которых сегодня говорят в средствах массовой информации, реальны", – ответил Данилов, комментируя вопрос о возможных напряженных отношениях между политическим и военным руководством страны.


Также Алексей Данилов высказался о промедлении с военной помощью США. 

По словам секретаря СНБО, Украина будет рада, если Конгресс США одобрит новый пакет помощи до конца декабря.

"Но, если это произойдет чуть позже, то не стоит превращать это в трагедию", — сказал Алексей Данилов.

Он не стал отвечать на вопрос, проиграет ли Украина войну, если американская помощь прекратится.

Читайте также на портале "Комментарии" — Украина с США разрабатывают новую военную стратегию: СМИ рассказали детали.

Также издание "Комментарии" сообщало — в США продолжаются битвы за выделение помощи Украине. Администрация президента Джо Байдена якобы готова пойти на компромиссы в вопросе ужесточения правил пересечения границы для мигрантов, чтобы получить голоса республиканцев для поддержки нашей страны. При этом в Белом доме подчеркивают, что без соответствующие решений Конгресса гарантировать помощь Украине смогут еще в течение нескольких недель. Как события могут развиваться дальше? Какие выводы следует сделать? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.




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