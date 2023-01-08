Прогноз для Украины на всех фронтах: чего ждать в обозримом будущем

Российско-украинское противостояние продолжается на всех фронтах. Горячее всего сейчас в Донецкой области, где оккупанты который месяц штурмуют Бахмут. При этом в британской разведке считают, что россияне боятся наступления ВСУ в Луганской и Запорожской областях. Война продолжает бить по украинской экономике, которая фактически достигла дна. О том, чего ожидать в обозримом будущем в фронтовом, экономическом, внешнеполитическом смысле в ракурсе российско-украинской войны, изданию "Комментарии" рассказали эксперты.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Фактически, рф уже проиграла войну и сейчас идет процесс определения цены этого поражения для россии

Глава Института публичной политики и консалтинга (ИНПОЛИТ), политический консультант Сергей Быков уверен, что одним из основных направлений этого года будет процесс выдворения россии из ООН. А точнее, отмечает он, фиксация того, что она никогда в ООН не вступала и захватила место СССР в Совбезе незаконно.

"Это будет один из основных треков украинской дипломатии в ближайшие месяцы, наряду с созданием международного трибунала по российским преступлениям", – прогнозирует эксперт.

Также, по его мнению, нам стоит ожидать усиление военной помощи Украине. А именно – изменение качества вооружения в пользу техники для контрнаступлений.

Здесь, считает Сергей Быков, может идти речь как о танках, так и о ракетных комплексах.

"Фактически, рф уже проиграла войну, – говорит он. – И сейчас идет процесс определения цены этого поражения для россии. Не сомневаюсь, что весь год будет идти под знаком контрнаступления Украины".

Новой точкой напряжения могут стать Черное и Азовское моря

Аналитик, кандидат политических наук Олеся Яхно отмечает:

"Несмотря на периодически возникающие разговоры о необходимости переговоров (что правильно, т.к. формирует понимание того, при каких условиях они станут возможны, что именно можно считать миром – как концом этой войны), готовятся новые военные действия. Украина, что естественно, хочет деоккупировать свои территории. Ну, а россия будет пытаться осуществить новые захваты".

Украина, продолжает эксперт, готовится к контрнаступлению. Четко дав понять, какие виды вооружения нам для этого необходимы. И получив согласие западных партнеров на соответствующие поставки.

"Известно, что мы получим боевые машины пехоты, легкие танки. Ранее США и Германия сообщили, что передадут нам по комплексу "Пэтриот". Уже анонсировано, что 20 января состоится очередная встреча в формате "Рамштайн", где примут решения об очередных видах помощи. В свою очередь, россия не прекращает мобилизацию. И, по некоторым данным, хочет вручить повестки еще сотням тысяч своих граждан. Всё это говорит о том, что зима будет "горячей". Активные бои будут продолжаться в Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской областях. Нам важно не только отбивать натиск противника, но и перерезать тому сухопутное соединение с Крымом", – считает Олеся Яхно.

Продолжится, прогнозирует она, телефонное и видео-общение украинского президента с мировыми лидерами. Прежде всего, касательно продолжения и увеличения поддержки Украины в противостоянии с рф

"Новой точкой напряжения могут стать Черное и Азовское моря, – предполагает аналитик. – Там есть не только геополитический, военный интерес, но и интерес экономический. Думаю, соответствующие расчеты уже делаются нашими партнерами, в том числе с прицелом на помощь Украине именно в этом ракурсе".

По мнению эксперта, важно, чтобы Запад был един в понимании того, что именно следует считать победой Украины, как ее приблизить.

"Важна и позиция третьих стран, особенно таких крупных как Китай и Индия, – уверена Олеся Яхно. – Они не поддержали санкции против рф, имеют с ней серьезный уровень торговли (в том числе приобретая дешево те или иные ресусры), но при этом не заинтересованы в длительной войне".

Экономику загоняют в режим госплана, имеем некий коммунизм военного времени

Главный экономист, руководитель по экономическим реформам Офиса простых решений и результатов Ярослав Романчук подчеркивает, что начало года – это всегда подведение итогов, аудит тех достижений и ошибок, что были в годе предыдущем. И Украине, акцентирует он, важно сделать правильные выводы.

"Как сказал премьер Денис Шмыгаль, в 2022 году Украина получила от международных партнеров 1 трлн грн (почти 27,5 млрд долларов). И очень важно понять, куда эти деньги были направлены, насколько эффективно были израсходованы. В 2023 году украинским правительством запланировано получение от партнеров около 40 млрд долларов (а в пессимистическом сценарии речь может идти и о 50 млрд). Фактически Украина в финансовом смысле живет на аппарате искусственного дыхания – поддержке из-за рубежа. Если, как утверждают власти, на армию расходовалось половина национального бюджета, естественно, стоит вопрос об аудите и ликвидации тех бюджетных затрат, которые не являются приоритетными в военное время", – считает Ярослав Романчук.

Он считает тревожный симптомом, когда в военном 2022-м украинских бизнес заплатил на 80 млрд грн больше налогов, чем в относительно мирном 2021-м.

"Следует понять причины этого негативного, я считаю, явления. Структура экономики у нас радикально поменялась, бизнес вынужден подстраиваться под те или иные форс-мажоры. Мы потеряли 30-35% ВВП. Как в такой ситуации можно было собрать на 80 млрд грн больше налогов? Это не достижение правительства, а деструктивные действия власти по отношению к производителям товаров и услуг", – отмечает экономист.

Блокирование налоговых накладных, небрежный режим расчета по НДС, усиление фискализации, регуляции – со всем этим надо разбираться, уверен он.

"Экономику загоняют в режим госплана, имеем некий коммунизм военного времени. Где вообще рыночная экономика? Она осталась в живых – или всё у нас вскоре заменит государство? На все эти вопросы нужно искать ответы. Правильные ответы… И как можно быстрее, – подчеркивает Ярослав Романчук. – Как и на вопрос – насколько готовы НБУ и правительство работать в режиме большей монетарной дисциплины? Потому что инфляция под 30% – это очень много. Возможно, это помогает выполнять номинальные параметры Минифину, Минэкономики. Но для субъектов хозяйствования – это серьезный удар. Властям следует показывать гораздо более высокий уровень ответственности, становится хозяином своей страны, а не органом перераспределения внешней помощи. Тот режим экономики военного времени, который надо было ввести в 2022-м, следует вводить хотя бы сейчас. Ведь чем адекватнее будет работать тыл, тем быстрее фронт приблизит нашу победу".

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