В британской разведке назвали две области, где россияне больше всего боятся наступления ВСУ

Российские захватчики опасаются наступление ВСУ в Луганской и Запорожской областях. Если планы украинской армии осуществляться, Россия потеряет сухопутное соединение с аннексированным Крымом, что существенно усложнит проведение ряда военных операций на юге Украины. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на обновленную сводку британской разведки.

Российские войска. Фото: Getty Images

Военные аналитики отмечают, сейчас российские военные не предпринимают попыток наступать в Запорожской области, но занимаются тем, что укрепляют оборонительные рубежи, опасаясь контратаки ВСУ. В частности, оккупанты укрепляют оборонительные позиции вблизи Васильевки и Орехова. В этом участке у России очень много сил.

По информации британской разведки, то, что российское командование принялось активно укреплять оборону, говорит о том, что россияне всерьез обеспокоены, что украинцы могут пойти в контратаку на либо на севере Луганской области, либо на Запорожье.

Британские эксперты считают, что наступление ВСУ, как в Запорожской ой, так и в Луганской области очень опасно для россиян, ведь, если украинским военным удастся осуществить прорыв в Запорожской области, то россияне потеряют "наземный мост" между территории РФ и оккупированным Крымом. Если же украинские защитники выполнят свои задачи в Луганской области, то это серьезно усложнит главную политическую цель Кремля – "освобождение Донбасса". Несмотря на громкие заявление Москве так и не удалось почти спустя год полномасштабной войны выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей.

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