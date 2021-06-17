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Повлияют ли ковидные ограничения на въезд в Украину жителей ОРДЛО

Украина ослабляет карантин для жителей оккупированных территорий

сегодня, 14:05
Автор:

Данило Матюха

В связи с ослаблением карантина в Украине от жителей оккупированных территорий при въезде через КПВВ не будут требовать сдачи теста на COVID или прохождения самоизоляции. Об этом сообщает Министерство реинтеграции временно оккупированных территорий.

Повлияют ли ковидные ограничения на въезд в Украину жителей ОРДЛО

Пункт пропуска - фото из открытых источников

В заявлении говорится, что прибывшие из оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма и Севастополя освобождаются от обязательной самоизоляции и обсервации.

"Также на период, когда на территории Украины установлено "зеленый" уровень эпидемической опасности, текущий контроль с помощью мобильного приложения "Вдома" не осуществляется", — отмечают в министерстве.

Отдельно обращают внимание на то, что на период "зеленого" уровня не нужны также ПЦР-тесты. Таким образом, украинская сторона сняла ограничения, с которыми жители оккупированных территорий сталкивались на КПВВ.

Напомним, что в Украине выделили 500 тысяч доз вакцины на прививки для жителей оккупированных территорий

Добавим, что в Украине приняли решение отключить приложение "Вдома". Теперь его не нужно устанавливать при прохождении паспортного контроля на границе. Ресурс не будет работать, пока вся страна будет находиться в "зеленой" карантинной зоне. 

Ранее издание "Комментарии" писало, что в Министерстве здравоохранения напомнили, что граждане, которые прошли полный курс вакцинации против коронавирусного заболевания, могут въезжать на территорию Украину без соблюдения самоизоляции. Это касается людей, которые привились препаратами, рекомендованными Всемирной организация здравоохранения (ВОЗ). 

Также стали известны данные Киевского института социологии об отношении украинцев к вакцинации. О том, сколько процентов граждан готовы делать прививки и какое количество людей не доверяет ни одной вакцине, вы можете узнать в нашей статье.


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Источник: https://www.minre.gov.ua/news/dlya-ukrayinciv-shcho-prybuvayut-z-tot-skasovano-samoizolyaciyu-ta-observaciyu
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