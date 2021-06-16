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Украинцам больше не нужно загружать приложение "Вдома"

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров уверен, что технология помогла сохранить сотни жизней

сегодня, 17:00
Автор:

Елизавета Черных

В Кабинете министров Украины приняли решение отключить приложение "Вдома". Теперь его не нужно устанавливать при прохождении паспортного контроля на границе. Ресурс не будет работать, пока вся страна будет находиться в "зеленой" карантинной зоне. Об этом сообщил глава Минцифры Михаил Федоров, пишет 24 канал. 

Украинцам больше не нужно загружать приложение "Вдома"

Приложение "Вдома" - фото из открытых источников

"За год "Вдома" воспользовались почти миллион человек. Несколько кликов вместо нескольких заполненных документов от руки. Мы хорошо понимаем, что необходимо улучшить для развития проекта", — сообщил министр.

Федоров также уверен, что эта технология способствовала сохранению сотни жизней. 

Напомним, что сегодня, 16 июня, правительство продолжило карантин в Украине до 31 августа. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль. Политик утверждает, что хотя ситуация с коронавирусом в стране и улучшилась, но надо быть готовыми ко всему. Недавно премьер уже сообщал, что Украина попала в "зеленую" карантинную зону Европейского Союза. Показатель заболеваемости коронавирусом в стране составляет 74,7 случаев на 100 тысяч населения при критерии ЕС в 75 случаев.

Ранее издание "Комментарии" писало, что в Министерстве здравоохранения напомнили, что граждане, которые прошли полный курс вакцинации против коронавирусного заболевания, могут въезжать на территорию Украину без соблюдения самоизоляции. Это касается людей, которые привились препаратами, рекомендованными Всемирной организация здравоохранения (ВОЗ). Российская вакцина Sputnik V не получила одобрения ВОЗ, поэтому люди, которые вакцинировались ею, не имеют права пересекать украинскую границу, не предоставив отрицательный ПЦР-тест на коронавирус или без соблюдения самоизоляции. 



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Источник: https://healthy.24tv.ua/ru/ukraincam-bolshe-ne-nuzhno-zagruzhat-prilozhenie-vdoma_n1658924
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