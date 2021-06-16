До какого числа продлен карантин в Украине

Сегодня, 16 июня, правительство продолжило карантин в Украине до 31 августа. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает "РБК-Украина".

Карантин в Украине. Фото: УНИАН

Политик утверждает, что хотя ситуация с коронавирусом в стране и улучшилась, но надо быть готовыми ко всему.

"Правительство официально продолжит карантин до 31 августа, но мы ослабим определенные меры. Страна должна быть готова к любому развитию событий и оставаться мобилизованной", — отметил Швигаль.

Недавно премьер уже сообщал, что Украина попала в "зеленую" карантинную зону Европейского Союза. Показатель заболеваемости коронавирусом в стране составляет 74,7 случаев на 100 тысяч населения при критерии ЕС в 75 случаев.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что специалисты ВОЗ решили официально закрепить за коронавирусными штаммами новые названия. Как они звучат, можете узнать благодаря нашей инфографике.

Добавим, что с 9 июня украинцы из разных регионов могут наслаждаться ослаблением ограничений, которые характерны для "зеленой" карантинной зоны.

Несмотря на то, что "зеленая" карантинная зона имеет минимальное количество ограничений, возвращение к ней не отменяет выполнения отдельных правил для защиты от коронавируса. Итак, нахождение в этой зоне предполагает:

• ношение защитных масок в различных общественных местах (в т.ч. магазинах и торговых центрах);



• участие в масштабных массовых мероприятиях (позволено собираться группами больше 50 человек);



• круглосуточную работу различных заведений общепита (ресторанов, баров, кафе);



• возможность увеличить количество сидячих мест в кинотеатрах и других "культурных" заведениях.

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