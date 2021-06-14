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Карантин в Европе: в какой зоне находится Украина

В Украине значительно снизился уровень заболеваемости на COVID-19

сегодня, 16:56
Автор:

Данило Матюха

Украина попала в "зеленую" карантинную зону Европейского союза. Об этом сообщает пресс-служба офиса президента.

Карантин в Европе: в какой зоне находится Украина

Карантин в Европе - фото из открытых источников

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что показатель заболеваемости на коронавирус в стране составляет 74,7 случаев на 100 тысяч населения при критерии ЕС в 75 случаев.

"В соответствии с критериями Европейского Союза Украина отныне вошла в "зеленую" зону. Есть показатель 74,71 случая на 100 тысяч населения при установленном ЕС критерии 75 случаев на 100 тысяч населения", — сообщил политик.

Также Шмыгаль отметил, что все регионы Украины находятся в "зеленой" зоне адаптивного карантина.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что специалисты ВОЗ решили официально закрепить за коронавирусными штаммами новые названия. Как они звучат, можете узнать благодаря нашей инфографики.

Добавим, что с 9 июня, украинцы из разных регионов могут наслаждаться ослаблением ограничений, которые характерны для "зеленой" карантинной зоны.

Несмотря на то, что "зеленая" карантинная зона имеет минимальное количество ограничений, возвращение к ней не отменяет выполнения отдельных правил для защиты от коронавируса. Итак, нахождение в этой зоне предполагает:

• ношение защитных масок в различных общественных местах (в т.ч. магазинах и торговых центрах);

• участие в масштабных массовых мероприятиях (позволено собираться группами больше пятидесяти человек);

• круглосуточную работу различных заведений общепита (ресторанов, баров, кафе);

• возможность увеличить количество сидячих мест в кинотеатрах и других "культурных" заведениях.

Также на портале вы можете прочесть о том, насколько все же высока вероятность того, что коронавирус все же был сотворен искусственным путем. 


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Источник: https://www.president.gov.ua/news/ukrayina-uvijshla-v-zelenu-zonu-navit-za-kriteriyami-yes-pok-69013
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