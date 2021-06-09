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Украина перешла в «зеленую» зону карантина: что разрешено

Процент выявления ковидних больных в Украине снизился до 3,9%

9 июня 2021, 11:03
Автор:

Вечканова Елена

Коронавирусная статистика за прошедшие сутки, 8 июня, свидетельствует об изменении карантинного зонирования на территории всей страны. Исходя из данных, предоставленных Минздравом, уже со среды, 9 числа, украинцы из разных регионов могут наслаждаться ослаблением ограничений, которые характерны для "зеленой" карантинной зоны.

Украина перешла в «зеленую» зону карантина: что разрешено

Украина перешла в "зеленую" зону карантина. Фото из открытых источников

Показатели, благодаря которым отслеживается эпидемиологическая ситуация в Украине, демонстрируют весьма утешительные результаты. Особое внимание следует уделить коэффициенту определения новых случаев заболевания ковидом — он не просто опустился ниже необходимых для "зеленой" зоны 5%, а и достиг уровня 3,9%.

Также упал и сам уровень заболеваемости, высчитываемый на 100 тысяч граждан. Нынче этот показатель достигает 74, что также позволяет ослабить карантин "по максимуму".

Отметим, что также снизилось и количество госпитализируемых больных на COVID-19. Стабильный спад показатель этого уровня демонстрировал последние несколько дней, а за прошлые сутки опустился до 15,5%.

Украина перешла в «зеленую» зону карантина: что разрешено - фото 2

Несмотря на то, что "зеленая" карантинная зона имеет минимальное количество ограничений, возвращение к ней не отменяет выполнения отдельных правил для защиты от коронавируса. Итак, нахождение в этой зоне предполагает:

• ношение защитных масок в различных общественных местах (в т.ч. магазинах и торговых центрах);

• участие в масштабных массовых мероприятиях (позволено собираться группами больше пятидесяти человек);

• круглосуточную работу различных заведений общепита (ресторанов, баров, кафе);

• возможность увеличить количество сидячих мест в кинотеатрах и других "культурных" заведениях.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что специалисты ВОЗ решили официально закрепить за коронавирусными штаммами новые названия. Как они звучат, можете узнать благодаря нашей инфографики.

Также на портале вы можете прочесть о том, насколько все же высока вероятность того, что коронавирус все же был сотворен искусственным путем. 


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Источник: https://moz.gov.ua/article/news/oznaki-dlja-viznachennja-regionu-zi-znachnim-poshirennjam-covid-19
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