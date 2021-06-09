Украина перешла в «зеленую» зону карантина: что разрешено

Коронавирусная статистика за прошедшие сутки, 8 июня, свидетельствует об изменении карантинного зонирования на территории всей страны. Исходя из данных, предоставленных Минздравом, уже со среды, 9 числа, украинцы из разных регионов могут наслаждаться ослаблением ограничений, которые характерны для "зеленой" карантинной зоны.

Украина перешла в "зеленую" зону карантина. Фото из открытых источников

Показатели, благодаря которым отслеживается эпидемиологическая ситуация в Украине, демонстрируют весьма утешительные результаты. Особое внимание следует уделить коэффициенту определения новых случаев заболевания ковидом — он не просто опустился ниже необходимых для "зеленой" зоны 5%, а и достиг уровня 3,9%.

Также упал и сам уровень заболеваемости, высчитываемый на 100 тысяч граждан. Нынче этот показатель достигает 74, что также позволяет ослабить карантин "по максимуму".

Отметим, что также снизилось и количество госпитализируемых больных на COVID-19. Стабильный спад показатель этого уровня демонстрировал последние несколько дней, а за прошлые сутки опустился до 15,5%.





Несмотря на то, что "зеленая" карантинная зона имеет минимальное количество ограничений, возвращение к ней не отменяет выполнения отдельных правил для защиты от коронавируса. Итак, нахождение в этой зоне предполагает:

• ношение защитных масок в различных общественных местах (в т.ч. магазинах и торговых центрах);



• участие в масштабных массовых мероприятиях (позволено собираться группами больше пятидесяти человек);



• круглосуточную работу различных заведений общепита (ресторанов, баров, кафе);



• возможность увеличить количество сидячих мест в кинотеатрах и других "культурных" заведениях.



Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что специалисты ВОЗ решили официально закрепить за коронавирусными штаммами новые названия. Как они звучат, можете узнать благодаря нашей инфографики.

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