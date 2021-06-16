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Получив какие вакцины, можно въезжать в Украину без самоизоляции - Минздрав

Список пополняется по мере одобрения вакцин ВОЗ

сегодня, 16:27
Автор:

Елизавета Черных

В Министерстве здравоохранения напомнили, что граждане, которые прошли полный курс вакцинации против коронавирусного заболевания, могут въезжать на территорию Украину без соблюдения самоизоляции. Это касается людей, которые привились препаратами, рекомендованными Всемирной организация здравоохранения (ВОЗ). Об этом сообщает пресс-служба Минздрава. 

Получив какие вакцины, можно въезжать в Украину без самоизоляции - Минздрав

Получив какие вакцины, можно въезжать в Украину без самоизоляции - фото из открытых источников

На сегодня в перечень вакцин, одобренных ВОЗ входят такие: Comirnaty (BNT162b2), AstraZeneca/Oxford (AZD1222), Covishield (ChAdOx1_nCoV-19), CoronaVac, Janssen, або Johnson & Johnson, mRNA-1273, BBIBP-CorV.

Отмечается, что данный список пополняется по мере одобрения вакцин ВОЗ. 

В Министерстве здравоохранения также добавили, что российская вакцина Sputnik V не получила одобрения Организацией, поэтому люди, которые вакцинировались ею, не имеют право пересекать украинскую границу, не предоставив отрицательный ПЦР-тест на коронавирус или без соблюдения самоизоляции. 

Ранее интернет-издание "Комментарии" писало, что украинские путешественники, собираясь за границу, берут с собой поддельные документы о вакцинации. Они не только попадают там в неприятные ситуации, но и государству портят репутацию. Именно поэтому Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко предлагает ужесточить наказание за подделку справок о вакцинации от COVID. Чтобы избежать ситуации в Европе о недоверии к украинским документов. Именно сейчас страны Евросоюза будут пользоваться электронными сертификатами вакцинации, поскольку бумажные справки легко подделать. Министр  отметил, что после проведенных ПЦР-тестов появилась довольно большое количество поддельных данных лабораторных протоколов.





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Источник: https://moz.gov.ua/article/news/pravo-na-v%e2%80%99izd-v-ukrainu-dae-povnij-kurs-scheplennja-proti-covid-19-tilki-shvalenoju-vooz-vakcinoju
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