Виктор Ляшко хочет увеличить наказание за подделку документов о вакцинации: что он предлагает

Украинские путешественники, собираясь за границу, берут с собой, поддельные документы о вакцинации. Они не только попадают там в неприятные ситуации, но и государству портят репутацию. Именно поэтому Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко предлагает ужесточить наказание за подделку справок о вакцинации от COVID. Чтобы избежать ситуации в Европе о недоверии к украинским документов. Об этом чиновник рассказал в интервью "НВ".

Виктор Ляшко (фото: glavcom.ua)

Именно сейчас страны Евросоюза будут пользоваться электронными сертификатами вакцинации, поскольку бумажные справки легко подделать.

Министр МОЗ отметил, что после проведенных ПЦР-тестов появилась довольно большое количество поддельных данных лабораторных протоколов.

Именно поэтому Ляшко предложил свою идею, чтобы не портить имидж страны в международной среде — законодательную новацию об усилении уголовной ответственности за подделку документов, удостоверяющих проведения прививок.

"Это касается не только COVID сертификатов, но и всех других справок о проведении прививок", — пояснил новацию министр. Эта инициатива будет обсуждена на заседании правительства.

При этом, страны Евросоюза отныне пускают на свою территорию всех туристов, которые имеют цифровой COVID-сертификат.

Напомним, что национальные внутренние сертификаты наши спвввитчизникы смогут получить уже с 1 июля.

Напомним, что сайт "Комментарии" сообщал своим читателям о том, что Виктор Ляшко назвал условие, при котором он подаст в отставку . По его словам, он покинет свой пост, если не достигнет тех целей, запланировал.





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