Почему уходящая неделя стала во многом определяющей для Украины – какие прогнозы

Уходящая неделя оказалась насыщенной событиями на фронте, во внешней и внутренней политике Украины. Эксперты проанализировали для издания "Комментарии" наиболее значимые из них, а также рассказали, чего ожидать от следующей недели (на разных направлениях), на которую придется пик лета.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Неделя ознаменовалась сразу несколькими важными для Украины событиями

По мнению политтехнолога, эксперта Украинского центра общественного развития Юрия Подорожнего, на уходящей неделе ключевые события происходили на фронте.

"Россия продолжила ракетный террор, а украинцы живо обсуждали перспективу непосредственного вступления белорусской армии в войну. Всё чаще появляются сообщения об эффективном использовании западного оружия в войне, на что российская сторона вынуждена была отвечать фейковыми новостями об уничтожении американской высокомобильной артиллерийской ракетной системы HIMARS. Кстати, эта новость распространялась одним из украинских топовых изданий, которое уже не впервые за последний месяц продвигает пророссийские нарративы в украинское информационное пространство – и в результате реакции вынуждено менять свои заголовки и дополнять информацию опровержением. Ключевой темой продолжает оставаться освобождение острова Змеиный, над которым на этой неделе подняли украинский флаг . До этого формально россияне имели оккупированную часть территории Одесской области. А освобождение Змеиного означает, что еще одна область очищена от оккупантов. В этой истории важно и то, что Змеиный зачищен от россиян группировкой, которая теперь сможет передвинуться на другой участок фронта, чтобы и дальше наносить необратимые потери врагу", – акцентирует эксперт.

В начале недели в швейцарском Лугано состоялась международная конференция по вопросам восстановления Украины, напоминает Юрий Подорожний.

"Правительство Украины достигло договоренностей о неотложной финансовой помощи в районе 2 млрд долларов. Также на конференции презентовали национальный план восстановления Украины. Его оценивают в $750 млрд, он рассчитан на 10 лет, в течение 2023-2025 годов планируют привлечь $350 млрд. Общее количество проектов – 850. Но ключевым являются не деньги или украинские "хотелки" . Главное, что общую декларацию подписали более 40 стран. Это второе глобальное подтверждение союзнических отношений после конференции в Рамштайне, где участвовало также более 40 стран", – акцентирует эксперт.

Он отмечает, что отставка британского премьера Бориса Джонсона получила довольно бурную реакцию в Украине.

"Даже не знаю, сочувствовало ли такое количество британцев Джонсону, как украинцы. Мы искренне благодарны за позицию Британии в войне с агрессором, – поясняет Юрий Подорожний. – И надеемся, что смена главы правительства в Лондоне ничего не изменит и в политике по отношению к Киеву и Москве".

Менее заметным (в том числе потому, что это было в субботу), но важным событием эксперт называет увольнение с должности посла Украины в Германии Андрея Мельника, известного острой критикой в адрес немецких властей и недипломатическими высказываниями.

"Желаю следующему послу быть более эффективным, чем предыдущий. Кстати, кроме Мельника уволен ряд других послов . Надеюсь, что кроме освобожденных на этот раз послов будут назначены главы украинских представительств не только в Германии, Венгрии, Королевстве Норвегия, Чешской Республике и Индии, но и, наконец, назначен посол Украины в Китае, которого там нет с февраля 2021 года", – подчеркивает Юрий Подорожний.

Он предполагает, что в другое время письмо, которое получил президент Зеленский от конгрессменки Виктории Спартц, родившейся в Черниговской области, стало бы взрывом для политической жизни страны.

"Это была серьезная атака на друга, товарища и одновременно руководителя Офиса президента Украины – Андрея Ермака, – поясняет эксперт. – Конечно, такой выпад станет поводом для политической активности оппонентов президента. Но война вносит свои коррективы – и атака со стороны оппозиции станет скорее камнем за пазухой, чем полноценной политической схваткой. К тому же, никто не отменял мертвый политический сезон летом".

Санкции постепенно наращиваются. Мир, в большинстве своем, против войны

Руководитель Фундации "Высшая школа профессиональной политики" Олег Вострых считает, что неделя была достаточно насыщенной во всех смыслах.

"Война продолжается, враг и дальше обстреливает жилые кварталы в Харькове, Одессе, Николаеве и других городах Украины. Пробует расширить свое присутствие в Донецкой и Луганской областях. Наша армия получила первые системы Himars и успешно применяет их на фронте, уничтожая склады боеприпасов и командные пункты противника. И хоть их пока очень мало для начала контрнаступления, частично риторика россии изменилась", – отмечает эксперт.

По его словам, встреча глав МИД стран "Большой двадцатки" (G20) в Индонезии хоть и не принесла конкретных шагов по противостоянию военной агрессии россии, но и не позволила ей укрепить свои позиции.

"Санкции постепенно наращиваются. Мир, в большинстве своем, против войны. Но каждый борется за свое выживание. А энергоносители, которыми россия манипулирует и шантажирует, для многих являются пока незаменимыми. И этот процесс (чтобы реальные санкции – нефть, газ – заработали на полную) еще долог", – поясняет Олег Вострых.

На следующей неделе, считает он, ожидается усиление наступления на Донецком и Луганском направлениях.

"Оккупанты затаились, собирают силы и готовят новые ракетные обстрелы городов и коммуникаций Украины. В последнем своем воззвании к Госдуме путин говорил о мостах через Днепр и центральных городах Украины. Думаю, что здесь стоит быть готовыми к развитию такой ситуации – и иметь варианты на это случай. Угроза наступления с Беларуси тоже остается вероятной. Что заставляет нас держать в напряжении большое количество военнослужащих на ее границе", – подчеркивает эксперт.

В политической жизни страны, продолжает он, намечается развитие скандала, который начал разгораться в конце недели вокруг письма Виктории Спартц к президенту США Джо Байдену с просьбой проверить информацию о секретаре ОП Андрее Ермаке.

"Офис президента находится под ударом – и президенту придется реагировать на эту ситуацию, – считает Олег Вострых. – США являются одним из главных поставщиков нам оружия и финансовой поддержки. Игнорировать ситуацию (просто отмахнуться от нее рассказами о фейках и подковерных играх внутри американского политикума) не получится".

Эксперт предполагает, что продолжится поиск вариантов разблокировки морского пути для отправки украинского зерна потребителям. По крайней мере, Турция, напоминает он, пытается оседлать этот вопрос – и взять на себя лидерство в его решении.

"Хотя после выпуска задержанного корабля с ворованным украинским зерном из порта Турции, доверие к переговорщику падает", – акцентирует Олег Вострых.

Продолжит, уверен он, поступать в Украину от союзников оружие и боеприпасы.

"Армия будет продолжать наращивать огневую мощь и силу для будущего наступления. Надеюсь, что конкуренция за рейтинги не помешает развивать успех на фронте и не поставит под угрозу веру в главнокомандующего и органы власти в Украине. Ну, а премьер-министр после конференции по помощи Украине в Лугано, вероятнее всего, озаботится экономическим блоком и развитием внутренней экономики. Так как зависимость от внешних заимствований становится очень опасной. Нам надо более активно перестраивать экономику на военные рельсы и запускать ее в новом виде", – констатирует эксперт.

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