Почему Путин не остановится на юге и Донбассе: какие регионы – следующая цель

Аналитики Института изучения войны (ISW) считают, что Россия, кроме Донецкой и Луганской областей, а также юга Украины, хочет аннексировать еще и Харьковскую область. Эксперты проанализировали эти предположения специально для издания "Комментарии".

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Хозяин Кремля хочет не только захватить куски Харьковской или другой области на Востоке, но и оккупировать всю Украину

Глава правления неправительственной организации "Майдан закордонных справ", член политсовета парии "Сила и Честь" Олег Белоколос отмечает:

"О том, что Россия будет пытаться пробить так называемый "коридор по суше" из Донбасса в оккупированный Крым – еще с 2014 года на Западе были написаны целые кипы монографий и исследований. В то же время, в РФ все эти годы откровенно писали, что главная цель Кремля – установление контроля над всей Украиной. В российском публичном пространстве и экспертных кругах прямо отмечалось, что Москву интересует не Дебальцево, а именно Киев. К сожалению, мы в Украине не воспринимали это всерьез".

Однако, продолжает эксперт, сегодня мы должны уже избавиться от любых иллюзий – и в полной мере осознать, что хозяин Кремля хочет не только захватить куски Харьковской или другой области на Востоке, но и оккупировать всю Украину, захватив и Киев, и Одессу, и Харьков, и Львов.

"И пока эта его маниакально-сумасшедшая цель не будет достигнута – война будет продолжаться. Мы должны знать, что в путинской России никогда не допустят того, чтобы Украина стала частью политического Запада. Понимая это, мы должны действовать соответственно, оказывая максимальное сопротивление русскому агрессору", – констатирует Олег Белоколос.

Если оккупанты добьются успехов на Донбассе, они вполне могут сосредоточить усилия на захвате Харькова и области

Политический эксперт Богдан Бондаренко считает российские планы по дальнейшей оккупации украинских территорий с попытками их аннексии вполне возможными.

"Увеличивая линию фронта, россияне сковывают наши ресурсы. Вынуждают нас использовать как можно больше войск на разных участках. К тому же, Харьков находится близко от российской границы и давно является желанной целью для агрессора, – поясняет эксперт. – И, если оккупанты добьются успехов на Донбассе, они вполне могут сосредоточить усилия на захвате Харькова и области. И вряд ли случайно обстрелы Харькова не прекращаются фактически с самого начала полномасштабного вторжения РФ".

Впрочем, отмечает Богдан Бондаренко, мишенью могут стать и южные области, и северные с центральными регионы.

"Фактически вся линия российско-украинской и белорусско-украинской границы – опасные для нас направления. Как и временно оккупированные территории, – предупреждает эксперт. – Уверен, что высшее военно-политическое руководство Украины, ВСУ понимают все угрозы – и имеют соответствующие планы по их нейтрализации".

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