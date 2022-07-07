Кто и чем готов помочь с восстановлением Украины – какие успехи и провалы уже сейчас

На Международной конференции в Лугано (Швейцария) достигнуты договоренности на сумму почти в 1,9 млрд долларов для поддержки Украины. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале. Какие основные выводы можно сделать после лугановской конференции? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.

Конференция в Лугано. Фото: из открытых источников

Конференция в Лугано дала понимание, каким образом каждое государство будет привлекаться к большому восстановлению Украины

Глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак считает, что конференция в Лугано показала наглядно – наша страна может рассчитывать на масштабную поддержку цивилизованных государств после Победы в войне с рф. Причем поддержка будет очень масштабная.

"Озвучиваются определенные суммы, на которые мы можем рассчитывать. Пока речь идет о 750 млрд долларов. Но я уверен, что после деоккупации всех украинских территорий, включая Крым, сумма увеличится. Когда мы подсчитаем все материальные убытки, думаю, выйдем на сумму не менее 1 триллиона долларов. Уже понятно, что десятки стран будут привлечены к восстановлению Украины, а некоторые возьмут шефство над определенными регионами", – отмечает эксперт.

По его мнению, конференция была не просто оценочной и общей.

"Появились конкретные черты. План восстановления имеет определенные направления, пункты. Конференция в Лугано дала понимание, каким образом каждое государство будет привлекаться к большому восстановлению Украины. Даже то, что по итогам конференции мы в ближайшее время получим на оперативные нужды около 2 млрд долларов, говорит о том, что встреча получилась конкретной, прагматичной", – резюмирует Андрей Новак.

Пятый месяц войны, а общих отчетов о национализированных объектах оккупантов в Украине нет

Глава Директората Ассоциации франчайзинга Украины, вице-президент Ассоциации инвесторов в Украине, участник территориальной обороны Андрей Кривонос общий итог конференции подбил тремя словами.

Вовремя.

Важно.

Мало.

"Власть и общество достигли негласного общественного договора о том, что программами восстановления следует заниматься еще до Победы. Ибо возвращаться к планированию после Победы – будет поздно. Также следует учесть, что такой консолидации мира вокруг Украины еще никогда не было, поэтому правильное взаимодействие и коммуникация с миром именно сейчас дает шанс оставаться на повестке не только во время войны, но и после Победы", – поясняет эксперт.

По его словам, объявление на конференциях, подобной прошедшей в Лугано, действительных потребностей – является самым важным.

"К сожалению, Кабинет министров добавил в необходимости даже перезапуск САП, НАБУ, корпоратизацию госпредприятий за 100 млн. дол. Однако у общества и иностранных партнеров ожидания – видеть среди важного действительно то, что будем делать вместе, а не "домашние задачи" власти. Гражданская инфраструктура и обновление производства – единственное важное на сегодняшний день на конференциях такого уровня. А всё прочее власть и так должна сама сделать. Мало ответственности. Мало детализации. Мало утвержденных решений, – подчеркивает Андрей Кривонос. – Доставка на конференцию 140 депутатов-слуг не указывает, что страна ответственна за свои решения. Как минимум, это смотрится бессмысленно. Ответственность состоит в нормативных шагах, которые государство предпримет для осуществления планов восстановления".

Очень общие цифры потребностей Украины также выглядят не рассчитанными, а придуманными, считает эксперт.

"Можно согласиться, что нет времени и возможности точно считать, однако должны отталкиваться от типовых проектов: один дом, стоимость "икс", нужно столько-то штук; один мост, стоимость "игрек", надо столько-то… Пятый месяц войны, а общих отчетов о национализированных объектах оккупантов в Украине нет. Самолет и вертолет Медведчука передали ВСУ – это хорошо, но это не системное решение, а разовая акция, – отмечает Андрей Кривонос. – Где составленные и обнародованные списки всего имущества? Где процедура передачи данных? Все ли мы снова будем передавать АРМА, в которой весь персонал в 130 человек желает ездить по Киеву в "брониках"? Где конфискация имущества тех, кто попал под санкции? Где представление в международный розыск депутатов, чиновников, как с оккупированных территорий, так и со свободной Украины, которые сбежали и спрятались? Какие дистанционные голосования (Одесса, пример), когда каждый должен быть в городе? Без жесткости отстаивания интересов государства и общества мы подвергаемся граду вопросов от иностранных партнеров, главный из которых: если вам это не нужно, то зачем это миру?".

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