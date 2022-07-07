В Сети появились фото с острова Змеиный, над которым развевается украинский флаг. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Центр стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины.

ВСУ. Фото из открытых источников

СтратКом ВСУ опубликовал фотографии с острова Змеиный, который был деоккупирован в ходе оборонной операции Вооруженных сил Украины.

После того, как российская армия совершила "жест доброй воли" и сбежала с острова из-за успешных атак наших воинов, там установили украинский флаг.

"Украинский флаг установлен снова на острове Змеиный!", — подписал фото СтратКом ВСУ.

Напомним, ранее портал "Комментарии " информировал о том, что обещанное ВСУ оружие идет, но долго и мало: почему так – кто и что сдерживает Запад. Эксперты нашли ответы на вопросы, почему Украина все еще далека от паритета в вооружении на поле боя с противником. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

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Сайт "Комментарии" сообщал о том, что у Путина предупредили, чем могут закончиться попытки наказать Россию. В Кремле снова намекнули на ядерный потенциал и желании избежать ответственности за преступления. Подробно об этом вы можете прочитать на нашем сайте.

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