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В Сети появились фото с острова Змеиный, над которым развевается украинский флаг

ВСУ освободили Змеиный

сегодня, 10:26
Автор:

Денис
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В Сети появились фото с острова Змеиный, над которым развевается украинский флаг. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Центр стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины. 

В Сети появились фото с острова Змеиный, над которым развевается украинский флаг

ВСУ. Фото из открытых источников

СтратКом ВСУ опубликовал фотографии с острова Змеиный, который был деоккупирован в ходе оборонной операции Вооруженных сил Украины. 

После того, как российская армия совершила "жест доброй воли" и сбежала с острова из-за успешных атак наших воинов, там установили украинский флаг. 

"Украинский флаг установлен снова на острове Змеиный!", — подписал фото СтратКом ВСУ. 

Напомним, ранее портал "Комментарии " информировал о том, что обещанное ВСУ оружие идет, но долго и мало: почему так – кто и что сдерживает Запад. Эксперты нашли ответы на вопросы, почему Украина все еще далека от паритета в вооружении на поле боя с противником. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 

Читайте также о том, что ВСУ продвигаются по нескольким направлениям в двух областях, — Зеленский. Президент призвал морально поддержать граждан на оккупированных южанских территориях и рассказал, что ВСУ продвигаются и оттесняют врага. Читайте об этом подробно в нашем материале. 

Сайт "Комментарии" сообщал о том, что у Путина предупредили, чем могут закончиться попытки наказать Россию. В Кремле снова намекнули на ядерный потенциал и желании избежать ответственности за преступления. Подробно об этом вы можете прочитать на нашем сайте. 

Также "Комментарии" писали о том, что не отдадим ни одного кусочка земли: херсонские партизаны снова передали "привет" РФ (видео). Патриоты передали Вооруженным силам новые цели в городе. 



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Источник: https://t.me/AFUStratCom?fbclid=IwAR1isKWNESGqUaPxAGeJS1oi8EbDQob0JZIquWdIVmutt_Am0WVgbA5Dhgw
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comments

Обсуждения

Васыль

сегодня, 10:16

да этоже перемоха)))

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