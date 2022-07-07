Не отдадим ни одного кусочка земли: херсонские партизаны снова передали «привет» РФ (видео)



















Партизанское движение на временно оккупированных территориях юга страны набирает обороты. Так украинские патриоты, которые действуют во временно оккупированном Херсоне, обратились к оккупационным войска с угрозой и предупреждением. Как передает портал "Комментарии", ролик распространили местные Telegram-каналы и паблики в соцсетях.

Херсон. Фото: из открытых источников

В видеообращении говорится о том, что херсонские партизаны продолжают успешно передавать информацию ВСУ. Сегодня, 6 июля, возле ж/д вокзала был уничтожен склад с боеприпасами раш*стов. Хотим передать новые цели: Николаевской шоссе, 5-й километр, в помещение компании Solar находятся более 200 орков; Лютеранская, 1, бывшее здание СБУ – более 100 раш*стов, Оба места сожжем или мы, или ВСУ".

Кроме того, партизан выразил поддержку акции "стоп референдум!":



"Мы будем блокировать здания, мы будем биться на улицах, а также на мостах. Мы не отдадим ни одного кусочка нашей земли. Мы не поддерживаем никакое российское правительство в Херсоне. Каждый, кто к нему причастен, уже есть в списках смертников!".

Также в сети появилась еще одна запись с предупреждением для россиян, оккупировавших Херсон.

На видео засняли безголовое "тело" оккупанта, подвешенное на дорожном указателе с обращением: "Ждите, мы идем, мы стараемся. Идем вам на помощь. Херсон – это Украина!".



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