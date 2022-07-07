ВСУ продвигаются по нескольким направлениям в двух областях, - Зеленский

Фото Генеральный штаб ВСУ

Вооруженные силы осуществляют контратаки и продвигаются, освобождая от врага населенные пункты на юге. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в обращении на 133-й день полномасштабной войны с российским агрессором.

По его словам, есть продвижение по нескольким тактическим направлениям — в Херсонской и Запорожской областях. Также глава государства призвал рассказывать правду о том, что наша армия отражает врага гражданам на оккупированных южных территориях, ведь там россияне заблокировали доступ к социальным сетям, мессенджерам и YouTube, чтобы продвигать свою кремлевскую пропаганду.



"Используйте любую возможность, чтобы сказать людям в оккупированных районах, что мы о них помним и за них мы боремся. Боремся за весь наш юг, за весь украинский Донбасс – там сейчас самое жестокое противостояние у Славянска и Бахмута. Боремся за Харьковщину", — подчеркнул Владимир Зеленский.



Также президент подчеркнул, что работа западной артиллерии на фронтах уже заметна – ВСУ уничтожают вражеские склады с боеприпасами и другие точки, важные для логистики российских оккупантов. Это помогает снижать наступательный потенциал врага и увеличивать потери.

известно, сколько украинок защищают Родину с оружием в руках в силовых структурах. По данным МВД, в подразделениях служат более 66 тысяч женщин – в Нацгвардии, полиции, ГСЧС и службах, обеспечивающих охрану и контроль на границах.

Как писал портал,Об этом сообщила заместитель Министра внутренних дел Украины Екатерина Павличенко.

Также мы писали, что известно, какие страны продолжают покупать российские нефть и газ и сколько россия заработала на экспорте за первые 100 дней войны с Украиной.



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