Почему штормит судебную систему Украины – о чем говорит новая серия скандалов

На этой неделе судьи Верховного суда Украины избрали нового председателя – вместо задержанного по подозрению в получении крупной взятки Всеволода Князева. Теперь главой ВС стал Станислав Кравченко, возглавлявший Кассационный уголовный суд. Правда, к этому назначению есть определенные вопросы. В свою очередь, Высшая Рада Правосудия (ВРП) дала разрешение на содержание под стражей судью Макаровского районного суда Алексея Тандыра, насмерть сбившего нацгвардейца. Почему с судебной системой Украины всё, мягко говоря, не хорошо? Как решить проблему? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Всеволод Князев. Фото: из открытых источников

Разоблачение взяточников в мантиях свидетельствует об очищении системы

Народный депутат Украины IX созыва от партии "Голос", первый зампредседателя Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк рассуждает так:

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"Я не думаю, что кто-то верит в то, что до этого года судьи не совершали ДТП или не брали взятки. Более того, по многим решениям мы видим, что – брали, в том числе за очень резонансные решения".

Но сейчас, считает нардеп, хорошо, что есть разоблачение взяточников в мантиях. Это, по его мнению, свидетельствует об очищении системы.

"Соответствующие решения должна принимать Высшая квалификационная комиссия судей Украины (ВККС) и Высшая Рада правосудия (ВРП), которые для этого и перезагружаются", – констатирует Ярослав Железняк.

У каждого судьи есть своя группа юристов-решал, к каждого суда – бэк-офис этих юристов-решал, заносящих им деньги

По мнению основателя "Студии Здравого Смысла", предпринимателя, общественного деятеля Павла Себастьяновича, проблемы судебной ветви власти в том, что мы этих судей не выбирали. Граждане Украины их не выбирали. Потому у нас к ним нет доверия.

"По статистике, только 10% украинцев доверяют судам. Катастрофический показатель! В который, скорее всего, входя сами судьи, чиновники, их семьи. И то, что поймали главу ВС на колоссальной взятке – это фактически провал всей столь распиаренной реформы (судебной, антикорруционной). То есть, всё, что делали ранее – не принесло необходимого результата. Искусственно созданные органы типа ВККС, ВРП – это имитационные, фейковые структуры, которые не могут очистить десятитысячный судебный корпус. У каждого судьи есть своя группа юристов-решал. У каждого суда — бэк-офис этих юристов-решал, заносящих им деньги. И то, как быстро переизбрали нового главу ВС, поставив на этот пост чиновника, который в своей время, разбиравшись с убийством журналиста Гонгадзе, отпустил причастного к этому генерала МВД Пукача, говорит само за себя. Очередное подтверждение того, что наша судебная система — насквозь коррумпирована", – считает эксперт.

Павел Себастьянович считает, что вся нынешняя судебная ветвь власти должна быть расформирована. А новая – формироваться исключительно на выборах в громадах.

"Именно местные жители должны выбирать судью, прокурора и шерифа. Тогда начнется настоящая борьба с преступностью, включая коррупцию, – уверен эксперт. – Власть должна реально принадлежать народу. Имеющему право как избирать тех же судей, прокуроров, шерифов, депутатов всех уровней – так и отзывать их, если они не справляются со своими обязанностями. Именно народ должен распоряжаться финансами, назначать в арбитры тех, кому доверяет. Проблема Украины – избирательный кодекс. Из-за него происходит негативный отбор. Изменение этих правил подарит Украине новую жизнь. Ведь правоохранительная система страны — как иммунная система организма. Сбои каждой из них приводит к постоянным болезням всего организма".

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