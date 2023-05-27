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Высший совет правосудия дал разрешение на содержание под стражей Алексея Тандыра, насмерть сбившего нацгвардейца

Высший совет правосудия разрешил содержать под стражей Алексея Тандыра. Он является судьей Макаровского районного суда

сегодня, 19:00
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Автор:

Белоокая Ира
















Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на заседание Высшего совета правосудия.

Высший совет правосудия дал разрешение на содержание под стражей Алексея Тандыра, насмерть сбившего нацгвардейца

Алексей Тандыр. Фото из открытых источников

В Киеве, около полуночи, 26 мая, Тандыр ехал по Брестскому проспекту машиной Lexus и насмерть сбил 23-летнего бойца Нацгвардии. Он погиб на месте. Правоохранители задержали виновника ДТП.


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Высший совет правосудия, сегодня, 27 мая, на заседании решил предоставить разрешение на содержание под стражей, судьи Макаровского районного суда. За данное решение проголосовали единогласно.

Ранее у Тандыра принудительно отобрали биологические образцы. По свидетельству нескольких источников, в том числе и Государственного бюро расследований, судья-участник ДТП, отказался проходить тестирование на содержание алкоголя и наркотиков после инцидента.

Однако, во время заседания защита Тандыра заявила, что тот, якобы, не давал отказа от предоставления биологических образцов. Прокурор также добавил, что Алексей Тандыр добровольно предоставил лишь часть необходимых анализов. Их результатов еще нет.

Предварительно, при осмотре транспортного средства Тандыра, там нашли бутылку со спиртным. Сам же судья Макаровского районного суда отрицает, что употреблял алкоголь и не знает откуда он взялся в его автомобиле.


Напомним, "Комментарии" писали, — Судьи Верховного суда избрали нового главу : почему не обошлось без скандала По результатам голосования за главу ВС три судьи — члены группы стратегического развития получили в совокупности всего 29 голосов.

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