Высший совет правосудия дал разрешение на содержание под стражей Алексея Тандыра, насмерть сбившего нацгвардейца

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Алексей Тандыр. Фото из открытых источников

В Киеве, около полуночи, 26 мая, Тандыр ехал по Брестскому проспекту машиной Lexus и насмерть сбил 23-летнего бойца Нацгвардии. Он погиб на месте. Правоохранители задержали виновника ДТП.

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Высший совет правосудия, сегодня, 27 мая, на заседании решил предоставить разрешение на содержание под стражей, судьи Макаровского районного суда. За данное решение проголосовали единогласно.

Ранее у Тандыра принудительно отобрали биологические образцы. По свидетельству нескольких источников, в том числе и Государственного бюро расследований, судья-участник ДТП, отказался проходить тестирование на содержание алкоголя и наркотиков после инцидента.

Однако, во время заседания защита Тандыра заявила, что тот, якобы, не давал отказа от предоставления биологических образцов. Прокурор также добавил, что Алексей Тандыр добровольно предоставил лишь часть необходимых анализов. Их результатов еще нет.

Предварительно, при осмотре транспортного средства Тандыра, там нашли бутылку со спиртным. Сам же судья Макаровского районного суда отрицает, что употреблял алкоголь и не знает откуда он взялся в его автомобиле.





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