Почему радоваться по итогам встречи в Саудовской Аравии преждевременно – с чем возникли сложности

Раскрывается все больше подробностей встречи в Джидде (Саудовская Аравия), где 5 и 6 августа советник глав государств и правительств более 40 стран обсуждали поиски путей прекращения российско-украинской войны. По словам главы Офиса президента Украины Андрея Ермака (возглавлял нашу делегацию), во время обсуждения "формулы мира" Зеленского присутствующие согласились с необходимостью соблюдения территориальной целостности Украины. Однако такие пункты как ответственность агрессора (наказание за военные преступления, возмещение ущерба) пока не воспринимаются странами Глобального Юга. Впереди – новые саммиты мира, причем, на финальный собираются пригласить и представителей России. При этом, страна-агрессор категорически не воспринимает украинскую формулу мира, выставляя свои неприемлемые условия, а Киев категорически не готов о чем-то говорить с Москвой, пока оккупационные войска не покинут наши территории в международно признанных границах 1991 года. Издание "Комментарии" продолжает обсуждать с экспертами встречу в Джидде и переговорные перспективы обозримого будущего.

Встреча в Саудовской Аравии. Фото: Офис президента

На следующих переговорах будут рассматриваться исключительно варианты мирного урегулирования того процесса, который для Украины является величайшей трагедией

Руководитель Фонда "Украинская политика" Константин Бондаренко рассуждает так:

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"Давайте говорить откровенно и не тешить себя иллюзиями: никакие формы наказания агрессора и возмещения ущерба Украине обсуждаться не будут. Наказание и контрибуции выплачиваются стороной, признавшей поражение или капитуляцию. Россия далека от поражения – как бы нам не хотелось верить в противоположное".

По словам эксперта, даже, если мы восстановим контроль над всей территорией Украины в рамках 2013 года (говорить о границах 1991 года, считает он, это глупость, так как тогда встает вопрос о тех территориях, которые Украина потеряла по международным договорам и внешнему арбитражу с Молдовой и Румынией), Россия не станет ничего выплачивать и не предстанет перед неким международным трибуналом.

"Я понимаю наши желания, а также тезисы пропагандистов, но есть реалии", – подчеркивает Константин Бондаренко.

Он уверен, что и в Джидде, и на следующих переговорных площадках будут рассматриваться исключительно варианты мирного урегулирования того процесса, который для Украины является величайшей трагедией, а для окружающего мира – "российско-украинским конфликтом".

Переговоры больше выглядели не о поиске справедливого мира, а о заморозке конфликта

Директор аналитического центра "Политика" Николай Давидюк обращает внимание, что Китай отыграл заметную роль на саммите в Саудовской Аравии. Но при этом не выразил ни проукраинской, ни антироссийской позиции. Якобы всё хорошо, но конкретики нет даже в заявлениях МИД КНР.

"Это заставляет задуматься. Потому что переговоры больше выглядели не о поиске справедливого мира, а о заморозке конфликта, – считает эксперт. – Что фактически узаконит оккупацию наших территорий россиянами. На что мы пойти, конечно, не можем. Ведь когда чужие войска остаются в результате неких соглашений на вашей территории – это значит, что вы проиграли".

Так что, констатирует Николай Давидюк, еще нужно много работать. И понятно было, акцентирует он, что один такой саммит ничего не решит.

"Бравада, с которой вернулась из Джидды наша делегация, где-то понятна, но точно не оправдана. Пока мы видим больше знаков вопроса, так что восклицания тут точно ни к чему", – уверен эксперт.

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