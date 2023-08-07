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В МИД РФ выдвинули свои требования к миру после переговоров в Саудовской Аравии

Представитель МИД РФ Мария Захарова назвала российские "условия" для окончания войны в Украине.

сегодня, 15:35
Автор:
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Slava Kot
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5 и 6 августа Саудовской Аравии состоялась встреча между представителями около 40 стран, решавших вопрос о завершении войны в Украине. Россия не была приглашена на встречу. Представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на это событие.

В МИД РФ выдвинули свои требования к миру после переговоров в Саудовской Аравии

Спикер МИД России Мария Захарова. Фото из открытых источников

По словам Захаровой, на встрече в Джидде принимали участие партнеры России по блоку БРИКС. Спикер МИД РФ выразила надежду, что представители этих стран поделятся информацией по всем аспектам переговоров во время встречи в Саудовской Аравии. Одновременно Захарова подвергла критике формулу мира, которая рассматривалась в Джидде и заявила, что это "бессмысленные ультиматумы для России".


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"Без участия России и учета ее интересов никакие встречи по тематике украинского кризиса не имеют никакой добавленной стоимости", — заявила Захарова.

В итоге представитель Министерства иностранных дел перечислила пункты, которые требует Россия от Украины для начала мирных переговоров. По словам Захаровой, Украина должна получить нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус.

Кроме того, российская дипломатка заявила о признании "новых территориальных реалий", имея в виду, что Украина должна отказаться от временно оккупированных Россией территорий. Также Захарова продолжила повторять пропаганду Кремля, утверждая необходимость проведения в Украине демилитаризации и денацификации.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Захарова отреагировала на установку трезубца на монумент "Родина-мать".

Также "Комментарии" писали, что СМИ назвали основные договоренности мирного соглашения на саммите в Саудовской Аравии. А Медведев бурно реагирует на события в Джидде и назвал свои три ключевых пункта для "мира".



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Источник: https://t.me/MariaVladimirovnaZakharova/5936
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