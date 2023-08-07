Украина планирует еще два «саммита мира»: на один пригласят Россию

После встречи четырех десятков государств в Саудовской Аравии Украина ожидает провести еще два саммита, где обсудят "формулу мира", представленную ранее Владимиром Зеленским. На одну из таких встреч планируется пригласить представителей России. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание "Европейская правда".



Руководитель офиса президента Андрей Ермак. Фото с открытых источников

Во время встречи с журналистами руководитель Офиса президента Андрей Ермак рассказал о предстоящих "саммитах мира". По словам Ермака, следующая встреча будет учредительная, где утвердят основные детали "формулы мира" из 10 пунктов.

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После этого состоится еще несколько встреч по каждому из пунктов "формулы мира". В ходе этих встреч ожидается создать план действий по реализации выполнения "формулы мира".

"Второй саммит, итоговый, должен будет зафиксировать завершение войны", – заявил Ермак и добавил, что на саммит будет также приглашена Россия.

Ермак рассказал, что в Саудовской Аравии не обсуждались возможные сроки переговоров из Россией. Однако руководитель ОП заявил, что в момент окончания войны нужно будет вовлечь в мирный процесс и Россию. Андрей Ермак подчеркнул, что без вывода войск РФ из Украины мирный план невозможно реализовать.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что три страны Глобального Юга поддержали территориальную целостность Украины на встрече в Саудовской Аравии.

Также "Комментарии" писали, что в МИД РФ выдвинули свои требования к миру после переговоров в Саудовской Аравии, куда не пригласили Россию. Представительница Министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала "формулу мира" Зеленского ультиматумами для РФ, на которые Кремль не согласится.