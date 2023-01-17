Почему Арестович решил уйти на хайпе: что скрывается за всей этой историей

Советник Офиса президента (ОП) Алексей Арестович написал заявление об уходе с должности по собственному желанию. Это произошло после того, как в Верховной Раде начали собирать подписи, требуя его увольнения. Причиной стало резонансное заявление Арестовича о том, что удар российской ракетой по многоэтажному дому в Днепре, повлекший множество жертв, якобы произошел после того, как ракета была сбита украинскими силами ПВО. О чем говорит ситуация, возникшая вокруг Арестовича? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Алексей Арестович. Фото: из открытых источников

"Казус Арестовича" – это симптом

Директор Института мировой политики, политический эксперт, автор книги "Гибридная война" Евгений Магда рассуждает так:

"Ситуация вокруг Арестовича, написавшего сегодня заявление об увольнении интересна уже тем, что в штате ОП его нет. Он – внештатный советник. При этом пишет заявление об увольнении с неким пафосом, выкладывая в ФБ, в том числе вместе с удостоверением, лежащим вниз обложкой. Продолжается хайп. Но проблема не в этом. Проблема в том, что ситуация с Арестовичем показала неуклюжесть и неэффективность государственной информационной политики Украины. Когда люди, носящие "высокое звание" советников могут наполнять информационное пространство абсолютной нелепостью, а также заявлениями, имеющими куда более печальные последствия. И что в итоге? Человек просто положил на стол удостоверение, позволяющее заходить на Банковую, 11. И всё".

Это, акцентирует эксперт – не об информационной политике во время войны. Когда должны быть четко обозначены каналы коммуникации, поддерживающие, дополняющие друг друга, а не подрывающие доверие друг к другу.

"Важно доносить до граждан 24 часа в сутки, семь дней в неделю – взвешенную, компетентную информацию. Лишь так можно противостоять российской пропаганде, которая является достаточно мощной, изобретательной (и это надо признавать) и серьезно влияет на Украину, – подчеркивает Евгений Магда. – А "казус Арестовича" – это симптом. Нет смысла его далее критиковать. Логичнее было бы посадить его в своеобразное информационное "гетто", тем более, что он сам признавался, что устал. Вот пусть и отдохнет от внимания своих зрителей, слушателей и так далее".

В уходе Арестовича усматривается ряд версий

По мнению основателя социологической компании Active Group, политического эксперта Андрея Еременко, ситуация с Арестовичем говорит о том, что и он, и ОП, похоже, не чужды тому, чтобы слышать общество. Что до власти, несмотря на пелену цензуры, пробивается что-то извне. И это очень позитивно, считает эксперт.

Он предполагает, что в уходе Арестовича усматривается ряд версий. Причем все они могут в какой-то мере дополнять друг друга.

"Первая – в последнее время в политтехнологической тусовке ходит много слухов, что вокруг Арестовича хотят сделать политический проект. А именно – собрать голоса тех, кто когда-то голосовал за ОПЗЖ, Оппоблок – условную проросийскую тусовку. Не случайно, Арестович периодически ретранслировал соответствующие тезисы. Явно с прицелом на этот электорат. И тогда такой его уход может быть стартом политической карьеры – как лидера один из псевдооппозиционных партий. При этом Арестовиич с его нарциссизмом вряд ли будет контролируемым ОП. Он достаточно легко меняет политические предпочтения. Находил свое место при власти Януковича, Порошенко, а потом легко перешел под Зеленского. У него это особых моральных терзаний не вызывает", – акцентирует Андрей Еременко.

Вторая версия, по его мнению, заключается в том, что Арестович перестал приносить пользу ОП.

"В начале полномасштабного российского вторжения он был полезен, являлся своеобразным всеобщим психотерапевтом. Мог врать про "закончим войну за две-три недели" (а, может, действительно, так думал). Спокойно и хорошо доносил информацию народу. И реально выполнял нужную функцию. Но в последнее время пользы от него становится всё меньше (психотерапевтическую функцию руководитель Главного управления разведки Буданов выполняет, как выясняется, лучше), а хайпа и негатива вокруг Арестовича – всё больше. Он, конечно, умен, но нарциссизм многих от него отталкивает. Любая яркая личность всегда одних привлекает, других – отталкивает. Но отторжения Арестович в последнее время вызывает заметно больше. И он стал неудобен ОП", – поясняет эксперт.

Третья версия – уход связан с его в каком-то роде психологическими комплексами. Всем тем, что заставляет Арестовича быть не просто нарциссом, а – демонстративным.

"Явно у него что-то внутри не в порядке. Отсюда это импульсивное поведение. Психануть в стиле "ах, вы так, ну – получите!", написать заявление об отставке, начать в комментариях под ним нести очередную дичь. Будто выплескиваются некие личные комплексы, – отмечает Андрея Еременко. – Резюмируя: все три причины могут иметь место, так как они не противоречат, а скорее дополняют друг друга".

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