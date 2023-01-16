Назвали фамилии тех, кто непосредственно причастен к ракетному удару по Днепру.

Правоохранители идентифицировали и обнародовали личные данные российских военных, которые виновны в трагедии, произошедшей в результате попадания в многоэтажку в Днепре, пишут "Комментарии".



СБУ идентифицировала российских военных, выпустивших ракетную по многоэтажке в Днепре

В результате обстрела, произошедшего 14 января, уже подтверждена гибель 40 человек, среди них – 3 ребенка. Травмированы 75 пострадавших, из которых 14 детей. В доме полностью разрушены 72 квартиры, повреждены – 236, а также уничтожены 25 автомобилей.

"Каждое военное преступление россиян имеет конкретного исполнителя. Служба безопасности установит и обнародует данные всех поименно – чтобы ни один убийца не избежал наказания. Пусть каждый из тех, кто нажимает "пуск", кто причастен к таким преступлениям, потом ежеминутно ждет возмездия. И она непременно будет. Спецслужба уже собрала огромный массив доказательств для международных судов и с каждым днем войны расширяет и дополняет его", – отметил глава СБУ Василий Малюк.

По предварительным данным следствия, к совершению этого преступления причастны несколько десятков военнослужащих страны-агрессора, среди которых:

▪️ командир 52-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка (в/ч 33310) полковник Тимошин Олег Евгеньевич, 21.06.1971 года;

▪ командир авиационного отряда 52-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка майор Иваненко Алексей Сергеевич, 08.02.1987 года рождения;

▪️ начальник штаба авиационной эскадрильи авиационной группы Дмитрий Голенков, 01.09.1978 года;

▪️ штурман 52-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка Григорьев Денис Анатольевич, 07.06.1982 года;

▪️ штурман 52-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка Назыров Динар, 03.07.1985 года;

▪️ инженер по авиационному вооружению 52-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка Поцелуев Евгений, 16.06.1980 года рождения.

В результате осмотра места трагедии предварительно подтвержден тип российской крылатой ракеты Х-22, которой враг попал по жилому дому.

По фактам очередного военного преступления РФ следователи СБУ возбудили уголовное производство по ст. 438 Уголовного кодекса Украины – нарушение законов и обычаев войны – для сбора и обобщения доказательств террористической атаки РФ.

После проведения экспертиз злоумышленникам сообщат о подозрении в совершении особо тяжкого преступления против Украины. А пока продолжаются неотложные следственно-оперативные действия по привлечению всех виновных к ответственности.

А журналисты-расследователи издания Molfar обнародовали и имена 44 человек из 52 гвардейского полка (Шайковка), причастных к террористическому акту . По их данным, только этот полк имеет бомбардировщики ТУ-22М3, с которых запускают ракеты Х-22.

Как писали "Комментарии" ранее, рашисты выпустили "убийцу авианосцев" на мирных жителей Днепра. Обстрелять Днепр дал приказ командир 52-го гвардейского тяжелого бомбардировочного авиационного полка Олег Тимошин.

Читайте на портале "Комментарии" — в Кремле цинично отреагировали на удар по жилому дому в Днепре.

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