В Верховной Раде собирают подписи с требованием уволить Арестовича

В Раде начали собирать подписи, требуя увольнения внештатного советника Офиса президента Алексея Арестовича. Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко.

Увольнение Арестовича (фото из открытых источников)

По его словам, уже было направлено депутатское обращение к председателю Службы безопасности Украины.

"Арестовичу пора в отставку! Мы с другими народными депутатами собираем подписи с требованием уволить скандального советника ОП. Потому что выдумки Арестовича о разрушении дома в Днепре из-за нашей ПВО – то, что отвечает критериям государственной измены", — заявил Гончаренко.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, о чем говорит провокация Арестовича — как должны отреагировать власти. Российская ракета упала на многоэтажный дом в Днепре, нанеся множество жертв после того, как была сбита украинскими силами ПВО. Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире "Фейгина LIVE". Командование Воздушных сил ВСУ уже опровергло это заявление, подчеркнув, что в ВСУ нет на вооружении таких средств, которые позволили бы сбить ракету Х-22. Политический эксперт Александр Антонюк признался, что у него к Арестовичу настороженное отношение уже около десяти лет. Он задает вопросы. Кто такой Арестович, чтобы делать такие заявления? Кто его на это уполномочил? Входит ли он в следственную группу? Является ли он представителем Воздушных сил, Минобороны, Генштаба? Теперь, по его словам, важны два момента. Во-первых, реакция ОП. Очевидно, отмечает Александр Антонюк, что после такого заявления Арестовича его должны были уволить еще вчера. Во-вторых, реакция – СБУ, которая должна уже работать с Арестовичем по поводу его связей с россиянами по поводу проверки его на статус агента влияния страны-агрессора.

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