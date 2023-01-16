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В Верховной Раде собирают подписи с требованием уволить Арестовича

Депутатское обращение к председателю Службы безопасности Украины

сегодня, 16:58
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Автор:

Лиля Воробьева

В Раде начали собирать подписи, требуя увольнения внештатного советника Офиса президента Алексея Арестовича. Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко.

В Верховной Раде собирают подписи с требованием уволить Арестовича

Увольнение Арестовича (фото из открытых источников)

По его словам, уже было направлено депутатское обращение к председателю Службы безопасности Украины.

"Арестовичу пора в отставку! Мы с другими народными депутатами собираем подписи с требованием уволить скандального советника ОП. Потому что выдумки Арестовича о разрушении дома в Днепре из-за нашей ПВО – то, что отвечает критериям государственной измены", — заявил Гончаренко.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, о чем говорит провокация Арестовича — как должны отреагировать власти. Российская ракета упала на многоэтажный дом в Днепре, нанеся множество жертв после того, как была сбита украинскими силами ПВО. Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире "Фейгина LIVE". Командование Воздушных сил ВСУ уже опровергло это заявление, подчеркнув, что в ВСУ нет на вооружении таких средств, которые позволили бы сбить ракету Х-22. Политический эксперт Александр Антонюк признался, что у него к Арестовичу настороженное отношение уже около десяти лет. Он задает вопросы. Кто такой Арестович, чтобы делать такие заявления? Кто его на это уполномочил? Входит ли он в следственную группу? Является ли он представителем Воздушных сил, Минобороны, Генштаба? Теперь, по его словам, важны два момента. Во-первых, реакция ОП. Очевидно, отмечает Александр Антонюк, что после такого заявления Арестовича его должны были уволить еще вчера. Во-вторых, реакция – СБУ, которая должна уже работать с Арестовичем по поводу его связей с россиянами по поводу проверки его на статус агента влияния страны-агрессора.


 



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Источник: https://t.me/oleksiihoncharenko/30243
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