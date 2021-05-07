Оккупанты 7 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе

Военная ситуация вблизи линии разграничения на Донбассе обостряется с каждым днем. За эти сутки оккупанты 7 раз нарушали режим тишины. К счастью, вражеские обстрелы не унесли жизнь ни одного из украинских военнослужащих. Тревожные новости сообщают представители Штаба ООС.

ВСУ на Донбассе - фото из открытых источников

Сегодня больше всего досталось содатам, которые располагаются вблизи населенного пункта Пески. Эти позиции враг обстреливал трижды. Боевики использовали минометы 82 и 120 калибра, ручные гранатометы и открывали огонь по солдатам ВСУ из крупнокалиберных пулеметов. В районе Авдеевки, ко всему прочему, террористы применили ручные противотанковые гранаты.

Также в штабе ООС отмечают, что, несмотря на активизацию оккупантов, пиротехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям разминировали более 28 гектаров территории Донбасса и передали на уничтожение 107 взрывоопасных предметов.

Напомним, что в среду, 5 мая, ранения различной степени тяжести получили двое украинских бойцов. Им была предоставлена оперативная медицинская помощь, жизни защитников ничего не угрожает.

Ранее "Комментарии" сообщали, что в Украине будут судить представителей так называемой "ДНР". По предварительной информации, эти лица выполняли роль тюремных надсмотрщиков и всячески издевались над пленными украинскими военнослужащими. Чуть позже стали известны их имена.

Также на портале мы рассказывали, что к границе с Украиной продолжает прибывать российская военная техника. С помощью грузовых поездов по направлению к границе перекидывают различные боевые машины, танки, а также бензовозы для дозаправки. Больше деталей, а также подтверждающие видео — в нашем материале.







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