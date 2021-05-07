logo
Русский Українська

BTC/USD

57295.30

ETH/USD

3504.60

LTC/USD

355.00

USD/UAH

27.86

EUR/UAH

33.80

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика Бизнес Мир Общество Здоровье Стиль жизни HI-tech Спорт Звезды Мужчины Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество события Оккупанты 7 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе
commentss НОВОСТИ Все новости

Оккупанты 7 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе

Очередное обострение ситуации наблюдается вблизи Авдеевки

сегодня, 18:25
Автор:

Данило Матюха

Военная ситуация вблизи линии разграничения на Донбассе обостряется с каждым днем. За эти сутки оккупанты 7 раз нарушали режим тишины. К счастью, вражеские обстрелы не унесли жизнь ни одного из украинских военнослужащих. Тревожные новости сообщают представители Штаба ООС.

Оккупанты 7 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе

ВСУ на Донбассе - фото из открытых источников

Сегодня больше всего досталось содатам, которые располагаются вблизи населенного пункта Пески. Эти позиции враг обстреливал трижды. Боевики использовали минометы 82 и 120 калибра, ручные гранатометы и открывали огонь по солдатам ВСУ из крупнокалиберных пулеметов. В районе Авдеевки, ко всему прочему, террористы применили ручные противотанковые гранаты.

Также в штабе ООС отмечают, что, несмотря на активизацию оккупантов, пиротехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям разминировали более 28 гектаров территории Донбасса и передали на уничтожение 107 взрывоопасных предметов.

Напомним, что в среду, 5 мая, ранения различной степени тяжести получили двое украинских бойцов. Им была предоставлена оперативная медицинская помощь, жизни защитников ничего не угрожает.

Ранее "Комментарии" сообщали, что в Украине будут судить представителей так называемой "ДНР". По предварительной информации, эти лица выполняли роль тюремных надсмотрщиков и всячески издевались над пленными украинскими военнослужащими. Чуть позже стали известны их имена.

Также на портале мы рассказывали, что к границе с Украиной продолжает прибывать российская военная техника. С помощью грузовых поездов по направлению к границе перекидывают различные боевые машины, танки, а также бензовозы для дозаправки. Больше деталей, а также подтверждающие видео — в нашем материале.



Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/1113063922519556
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ