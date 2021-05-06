Масштабное обострение на Донбассе: участились обстрелы, есть жертвы

Ситуация у линии разграничения в Донецкой и Луганской областях снова начинает накаляться. Не успели украинцы возмутиться беспринципному обстрелу Красногоровки, в результате чего пострадала ковидная больница, как боевики стали еще чаще нарушать режим тишины. По сообщению штаба ООС, за прошедшие сутки оккупанты минимум 19 раз открывали огонь по украинским позициям.



За прошедшие сутки оккупанты 19 раз открывали огонь по ВСУ. Фото из открытых источников

Как и прежде, российские боевики не гнушаются нарушать Минские договоренности, используя запрещенные виды оружия. В их арсенале, используемом 5 мая, были минометы различных калибров, гранатометы, артиллерийские установки и множественное стрелковое оружие.

Отметим, что в районе населенного пункта Новозвановка во время обстрела противник применил противотанковые гранатометы, а также обстрелял позиции ВСУ с помощью противотанковых ракетных комплексов.

В целом огонь велся в различных направлениях. Наиболее "жарко" в среду было поблизости Новоалександровки, Новозвановки, Водяного, Пивденного, Новотошковского, Майорска, Камянки, Причепиловки, Новомихаловки, Гнутова и Песков.

Потерь среди личного состава ВСУ, к счастью, не было. Однако двое защитников все же получили ранения различной тяжести. Как сообщают в штабе, бойцы получили необходимую помощь и сейчас находятся под наблюдением медиков.

К слову, утро 6 мая на Донбассе также было неспокойным. Еще до наступления семи часов боевики минимум раз открывали минометный огонь в сторону украинских военнослужащих. Нарушение режима тишины зафиксировано возле Новгородского.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что в Украине будут судить представителей так называемой "ДНР". По предварительной информации, эти лица выполняли роль тюремных надсмотрщиков и всячески издевались над пленными украинскими военнослужащими. Чуть позже стали известны их имена.

Также на портале вы можете узнать, что к границе с Украиной продолжает прибывать российская военная техника. С помощью грузовых поездов по направлению к границе перекидывают различные боевые машины, танки, а также бензовозы для дозаправки. Больше деталей, а также подтверждающие видео — в нашем материале.

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