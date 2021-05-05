Обострение на Донбассе: оккупанты открыли огонь по ковидной больнице (ФОТО)

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Вечканова Елена
Обострение на
Донбассе пошло на очередной виток. Как только первая часть майских праздников
закончилась, российские оккупанты тут же устроили масштабный обстрел в
Марьинском районе Донецкой области. По информации местной городской
военно-гражданской администрации, особо от огня противника пострадала Марьинская
ЦРЛ.
Окупанты РФ обстреляли Красногоровку в ночь на 5 мая 2021 года. Фото: Facebook
Отметим, что в
этом медицинском заведении организовано лечение коронавирусных больных. Также
организовывается помощь людям, которые страдают от пневмонии и других
заболеваний. Интересно, что на момент обстрела боевиками персонал заботился
минимум о 45 ковидных пациентах.
К счастью, происшествие
закончилось без человеческих жертв. Нет информации и про раненых.
Единственное, что пострадало — это само здание больницы. Выбито множество окон (обстрелы не выдержали даже некоторые металлопластиковые пакеты), обрушено несколько массивных веток из ближайших деревьев, учреждение обесточено.
Правоохранители
также уточняют, что к "пострадавшим" относится и одна из "скорых", припаркованных
на момент обстрела возле медицинской станции. Полная картина произошедшего, как и общая
сумма полученного ущерба, уточняются.
В полиции информируют, что уже открыто уголовное производство — согласно ч.1 ст.258 ККУ. Пока случившееся относят к разряду террористических атак.
Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что в западные регионы России, а, значит, к границе с Украиной, продолжает прибывать военная техника. Некоторые россияне рассказывают в соцсетях, как с помощью грузовых поездов по направлению к границе с Украиной перекидывают различные боевые машины, танки, а также бензовозы для дозаправки. Больше деталей, а также подтверждающие видео — в нашем материале.
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