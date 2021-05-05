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Обострение на Донбассе: оккупанты открыли огонь по ковидной больнице (ФОТО)

Российские боевики обстреляли различные объекты Красногоровки в ночь на 5 мая 2021 года

сегодня, 12:56
Автор:

Вечканова Елена

Обострение на Донбассе пошло на очередной виток. Как только первая часть майских праздников закончилась, российские оккупанты тут же устроили масштабный обстрел в Марьинском районе Донецкой области. По информации местной городской военно-гражданской администрации, особо от огня противника пострадала Марьинская ЦРЛ.

Обострение на Донбассе: оккупанты открыли огонь по ковидной больнице (ФОТО)

Окупанты РФ обстреляли Красногоровку в ночь на 5 мая 2021 года. Фото: Facebook

Отметим, что в этом медицинском заведении организовано лечение коронавирусных больных. Также организовывается помощь людям, которые страдают от пневмонии и других заболеваний. Интересно, что на момент обстрела боевиками персонал заботился минимум о 45 ковидных пациентах.

К счастью, происшествие закончилось без человеческих жертв. Нет информации и про раненых.

Единственное, что пострадало — это само здание больницы. Выбито множество окон (обстрелы не выдержали даже некоторые металлопластиковые пакеты), обрушено несколько массивных веток из ближайших деревьев, учреждение обесточено.

Обострение на Донбассе: оккупанты открыли огонь по ковидной больнице (ФОТО) - фото 2
Обострение на Донбассе: оккупанты открыли огонь по ковидной больнице (ФОТО) - фото 3
Обострение на Донбассе: оккупанты открыли огонь по ковидной больнице (ФОТО) - фото 4
Обострение на Донбассе: оккупанты открыли огонь по ковидной больнице (ФОТО) - фото 5
Обострение на Донбассе: оккупанты открыли огонь по ковидной больнице (ФОТО) - фото 6

Правоохранители также уточняют, что к "пострадавшим" относится и одна из "скорых", припаркованных на момент обстрела возле медицинской станции. Полная картина произошедшего, как и общая сумма полученного ущерба, уточняются.

В полиции информируют, что уже открыто уголовное производство — согласно ч.1 ст.258 ККУ. Пока случившееся относят к разряду террористических атак.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что в западные регионы России, а, значит, к границе с Украиной, продолжает прибывать военная техника. Некоторые россияне рассказывают в соцсетях, как с помощью грузовых поездов по направлению к границе с Украиной перекидывают различные боевые машины, танки, а также бензовозы для дозаправки. Больше деталей, а также подтверждающие видео — в нашем материале.

Также на портале вы можете узнать, что, по мнению чиновников отечественного МИДа, нужно сделать Украине, дабы победить российскую агрессию. 


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Источник: https://www.facebook.com/marinskavca/posts/3866688480051823
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