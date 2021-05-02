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Россия продолжает перебрасывать технику к украинской границе: куда именно (ВИДЕО)

Военнослужащие РФ продолжают дислоцироваться неподалеку украинской границы в мае 2021 года и накапливают новую технику

сегодня, 20:28
Автор:

Вечканова Елена
















Вопрос вероятного полноценного вторжения российской армии в Украину волновал многих жителей нашей страны последние несколько недель. После сообщения о якобы завершении неких учений РФ рядом с украинской границей большинство выдохнуло спокойно. Однако, как сообщает "Фокус", в западные регионы России продолжает прибывать военная техника.

Россия продолжает перебрасывать технику к украинской границе: куда именно (ВИДЕО)

РФ перебрасывает новую технику к границе с Украиной. Фото: 24 канал

К подобному выводу приводят многочисленные видео, распространяющиеся в Сети. Некоторые россияне демонстрируют, как с помощью грузовых поездов по направлению к границе с Украиной перекидывают различные боевые машины, танки, а также бензовозы для дозаправки.

Подобная активизация замечена сразу в трех направлениях. Кроме уже привычного Воронежского региона, где независимые расследователи ранее обнаружили большое скопление военных подразделений РФ, в этот раз отметились еще две области.

По улицам Ростова-на-Дону, а также в отдельных населенных пунктах Волгоградской области передвигались единицы различной военной техники. Примерный период таких передвижений определяется последними днями апреля и началом мая.

Интернет-пользователи уже начали строить различные предположения причин подобной передислокации боевых машин. Один из основных вариантов — вероятное участие танков и БТРов в праздничном параде ко Дню победы в так называемых "Л-ДНР".

Официальных объяснений со стороны Российской Федерации, что предсказуемо, не поступало.

Напомним, что ранее Воронежский регион в правительстве России почему-то посчитали самым удачным для дислокации собственной армии. Независимые расследователи предоставляли информацию о количестве собравшихся неподалеку границы Украины войск.

Интересно, что в одном из полевых лагерей, разбитых армией РФ вблизи города Богучар (Воронежская область), не так давно возник серьезный пожар. Видео инцидента вы можете найти в нашем материале.

Также "Комментарии" сообщали, что большинство бойцов РФ, а также военная техника должны отправиться в пункты своего постоянного пребывания, начиная с 23 апреля. Как к заявлениям России об отводе своей армии от украинской границы относятся отечественные эксперты, вы можете узнать из нашей публикации.

Помимо этого, на портале мы рассказывали, какой, по мнению Леонида Кравчука, является стратегия РФ по отношению к Украине.


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Источник: https://focus.ua/world/481694-tanki-btry-i-benzovozy-rf-prodolzhaet-styagivat-tehniku-k-granicam-ukrainy-video
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