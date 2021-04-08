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Стало известно, где именно возле украинской границы дислоцируется армия РФ — расследователь

Россия стягивает армию в Воронежскую область — это опасно близко к подконтрольным Киеву Луганщине и Харьковщине

сегодня, 15:07
Автор:

Вечканова Елена

Стало известно, где именно возле украинской границы дислоцируется армия РФ — расследователь

Войска РФ дислоцируются в Воронежской области. Фото из открытых источников

Несмотря на большинство заявлений, которые якобы опровергают возможность полноценной войны России с Украиной, армия РФ продолжает наращивать свой потенциал возле украинских границ. Специалисты-расследователи из независимой российской группы Conflict Intelligence Team (далее - CIT) сообщили о том, где именно нынче наблюдается наибольшее скопление российских военных.

По информации CIT, Воронежский регион в правительстве России почему-то посчитали самым удачным для дислокации собственной армии. Именно в этой области был разбит полевой военный лагерь россиян, а также наблюдается скопление различной техники: танков, боевых машин, наличие достаточного количества оружия.

Стало известно, где именно возле украинской границы дислоцируется армия РФ — расследователь - фото 2

Как объясняют расследователи, больше всего беспокойства доставляет тот факт, что Воронеж расположен куда ближе к подконтрольной украинским властям территории, нежели к оккупированным. Расстояние от ранее определенного местонахождения российских войск до границы с Луганщиной и Харьковщиной составляет около 250 км. В некоторых местах эта цифра еще меньше — чуть больше 150 км.

Вероятней всего, считают специалисты, что основную часть танков и машин на воронежскую землю доставили из Центрального военного округа. Подобная передислокация заняла много времени, ведь пришлось преодолевать многотысячные расстояния. 

Стало известно, где именно возле украинской границы дислоцируется армия РФ — расследователь - фото 3
Стало известно, где именно возле украинской границы дислоцируется армия РФ — расследователь - фото 4
Стало известно, где именно возле украинской границы дислоцируется армия РФ — расследователь - фото 5

Если говорить конкретнее, то, по предположениям расследователей, российская армия нынче располагается на военном полигоне "Погоново". Об этом свидетельствует частые перегоны техники через Масловку, Тресвятивку и сам Воронеж.

Также имеются фото- и видеоматериалы, опубликованные в интернете местными жителями, которые свидетельствуют о близости армии.

Ранее же в соцсетях появлялись недовольные отзывы обитателей садового некоммерческого товарищества "Березка". Люди жаловались на поведение военнослужащих, разбитые дороги и покалеченные лесные насаждения.

Стало известно, где именно возле украинской границы дислоцируется армия РФ — расследователь - фото 6

Информацию CIT также подтвердили представители команды Bellingcat — публикацией спутниковых фотографий военного лагеря Российской Федерации в Воронежском регионе. Журналисты NYT также присоединились к изучению этой информации, предварительно назвав вероятное количество российских бойцов, дислоцирующихся в этом месте. Так, на полигоне сейчас может находиться около 4 тысяч военнослужащих различных военных сил.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что в Москве анализируют возможность полноценной войны с Украиной. В Кремле даже спрогнозировали, какое будущее ждет Россию в случае обострения ситуации на Донбассе. Подробности ищите в нашем материале.

Также на портале вы можете прочесть, как украинские эксперты оценивают якобы добровольный и пробный призыв на военную службу в так называемых "ДНР" и "ЛНР".


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Источник: https://citeam.org/ru-military-field-camp-near-ukraine.html?4
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