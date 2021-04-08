Стало известно, где именно возле украинской границы дислоцируется армия РФ — расследователь

Войска РФ дислоцируются в Воронежской области. Фото из открытых источников

Несмотря на большинство заявлений, которые якобы опровергают возможность полноценной войны России с Украиной, армия РФ продолжает наращивать свой потенциал возле украинских границ. Специалисты-расследователи из независимой российской группы Conflict Intelligence Team (далее - CIT) сообщили о том, где именно нынче наблюдается наибольшее скопление российских военных.

По информации CIT, Воронежский регион в правительстве России почему-то посчитали самым удачным для дислокации собственной армии. Именно в этой области был разбит полевой военный лагерь россиян, а также наблюдается скопление различной техники: танков, боевых машин, наличие достаточного количества оружия.





Как объясняют расследователи, больше всего беспокойства доставляет тот факт, что Воронеж расположен куда ближе к подконтрольной украинским властям территории, нежели к оккупированным. Расстояние от ранее определенного местонахождения российских войск до границы с Луганщиной и Харьковщиной составляет около 250 км. В некоторых местах эта цифра еще меньше — чуть больше 150 км.

Вероятней всего, считают специалисты, что основную часть танков и машин на воронежскую землю доставили из Центрального военного округа. Подобная передислокация заняла много времени, ведь пришлось преодолевать многотысячные расстояния.

Если говорить конкретнее, то, по предположениям расследователей, российская армия нынче располагается на военном полигоне "Погоново". Об этом свидетельствует частые перегоны техники через Масловку, Тресвятивку и сам Воронеж.

Также имеются фото- и видеоматериалы, опубликованные в интернете местными жителями, которые свидетельствуют о близости армии.

Ранее же в соцсетях появлялись недовольные отзывы обитателей садового некоммерческого товарищества "Березка". Люди жаловались на поведение военнослужащих, разбитые дороги и покалеченные лесные насаждения.





Информацию CIT также подтвердили представители команды Bellingcat — публикацией спутниковых фотографий военного лагеря Российской Федерации в Воронежском регионе. Журналисты NYT также присоединились к изучению этой информации, предварительно назвав вероятное количество российских бойцов, дислоцирующихся в этом месте. Так, на полигоне сейчас может находиться около 4 тысяч военнослужащих различных военных сил.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что в Москве анализируют возможность полноценной войны с Украиной. В Кремле даже спрогнозировали, какое будущее ждет Россию в случае обострения ситуации на Донбассе. Подробности ищите в нашем материале.

Также на портале вы можете прочесть, как украинские эксперты оценивают якобы добровольный и пробный призыв на военную службу в так называемых "ДНР" и "ЛНР".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!