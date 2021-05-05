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Издевались над бойцами ВСУ: в Украине будут судить тюремных надзирателей "ДНР"

Двум пособникам террористов объявлено подозрение

сегодня, 13:08
Автор:

Данило Матюха

Двум жителям Донецкой области сообщили о подозрении в жестоком обращении с военнопленными и нарушении Женевской Конвенции. Такая информация появилась на официальном сайте Офиса Генерального Прокурора Украины.

Издевались над бойцами ВСУ: в Украине будут судить тюремных надзирателей "ДНР"

Тюрьма - фото из открытых источников

Правоохранители установили, что в период с апреля по декабрь 2014 один из мужчин работал в "тюрьме", где террористы из так называемой "ДНР" удерживали украинских военнопленных. Отмечается, что оккупанты показательно обустроили ее в застенках бывшего управления СБУ. По данным прокуратуры, подозреваемый регулярно пытал бойцов ВСУ, нанося им удары руками и резиновой дубинкой по различным частям тела.

Другой подозреваемый работал надзирателем в той же "тюрьме" в период с апреля 2014 года по февраль 2016. В свою очередь он прибегал к моральным издевательствам над украинскими воинами, словесно оскорбляя, запугивая их и угрожая их жизни.

В прокуратуре отмечают, что такие действия являются серьезным нарушением статьи 130 Женевской Конвенции об обращении с военнопленными 1949 года. На сегодня установлено более 250 случаев пыток военных и гражданских лиц Украины в "тюрьмах ДНР". Всего на неподконтрольных территориях Донбасса насчитывается около 170 заведений принудительного содержания.

Недавно "Комментарии" опубликовали материал об обмене пленными в ОРДЛО и почему Россия затягивает этот процесс. Екпсертное мнение узнавайте по ссылке.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали о том, что политик Виктор Медведчук якобы собирался способствовать передаче нескольких пленных украинок, которые находятся в тюрьмах ОРДЛО. Впрочем, глава украинской делегации ТКГ Леонид Кравчук еще в январе заявил о том, что удерживаемые гражданки Украины так и остались у боевиков, а самолет, который должен был их забрать, так и не вылетел из Донбасса.


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Источник: https://www.gp.gov.ua/ua/news?_m=publications&_t=rec&id=294349
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