Издевались над бойцами ВСУ: в Украине будут судить тюремных надзирателей "ДНР"

Двум жителям Донецкой области сообщили о подозрении в жестоком обращении с военнопленными и нарушении Женевской Конвенции. Такая информация появилась на официальном сайте Офиса Генерального Прокурора Украины.

Тюрьма - фото из открытых источников

Правоохранители установили, что в период с апреля по декабрь 2014 один из мужчин работал в "тюрьме", где террористы из так называемой "ДНР" удерживали украинских военнопленных. Отмечается, что оккупанты показательно обустроили ее в застенках бывшего управления СБУ. По данным прокуратуры, подозреваемый регулярно пытал бойцов ВСУ, нанося им удары руками и резиновой дубинкой по различным частям тела.

Другой подозреваемый работал надзирателем в той же "тюрьме" в период с апреля 2014 года по февраль 2016. В свою очередь он прибегал к моральным издевательствам над украинскими воинами, словесно оскорбляя, запугивая их и угрожая их жизни.

В прокуратуре отмечают, что такие действия являются серьезным нарушением статьи 130 Женевской Конвенции об обращении с военнопленными 1949 года. На сегодня установлено более 250 случаев пыток военных и гражданских лиц Украины в "тюрьмах ДНР". Всего на неподконтрольных территориях Донбасса насчитывается около 170 заведений принудительного содержания.

Недавно "Комментарии" опубликовали материал об обмене пленными в ОРДЛО и почему Россия затягивает этот процесс. Екпсертное мнение узнавайте по ссылке.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали о том, что политик Виктор Медведчук якобы собирался способствовать передаче нескольких пленных украинок, которые находятся в тюрьмах ОРДЛО. Впрочем, глава украинской делегации ТКГ Леонид Кравчук еще в январе заявил о том, что удерживаемые гражданки Украины так и остались у боевиков, а самолет, который должен был их забрать, так и не вылетел из Донбасса.

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