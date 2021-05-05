Стали известны имена боевиков, которые издевались над бойцами ВСУ

Садистами оказались жители Донецка Евгений Соколов и Валерий Пелихатый. Об этом сообщает издание "Гордон" со ссылкой на свои источники в правоохранительных структурах.

Боевики "ДНР" - фото из открытых источников

Оба мужчины уже были внесены в базу центра "Миротворец".

По данным журналистов, Соколов родился в 1987 году, живет в городе Донецк и является членом так называемой "комендантской роты ДНР".

Валерий Пелихатый по прозвищу "Пеликан" родился в 1986 году. Сейчас он является водителем "военной комендатуры №7", членом "отдельного комендантского полка" и работает охранником в бывшем здании СБУ Донецка, которое сейчас переоборудовано в тюрьму, в том числе, и для военнопленных.

Оба подозреваемых официально имеют украинское гражданство.

Напомним, что им сообщено о подозрении в жестоком обращении с военнопленными и нарушении Женевской Конвенции.

На сегодня установлено более 250 случаев пыток военных и гражданских лиц Украины в "тюрьмах ДНР". Всего на неподконтрольных территориях Донбасса насчитывается около 170 заведений принудительного содержания.

Недавно "Комментарии" опубликовали материал об обмене пленными в ОРДЛО и почему Россия затягивает этот процесс. Экспертное мнение узнавайте по ссылке.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали о том, что политик Виктор Медведчук якобы собирался способствовать передаче нескольких пленных украинок, которые находятся в тюрьмах ОРДЛО. Впрочем, глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук еще в январе заявил, что удерживаемые гражданки Украины так и остались у боевиков, а самолет, который должен был их забрать, так и не вылетел из Донбасса.

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