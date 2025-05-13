Новый Папа Римский посетит Украину: громкие подробности

Папа Римский Лев XIV может совершить свой первый официальный визит за границу в Украину. Среди прочих рассматриваются также Турция и Перу, сообщает итальянское издание La Repubblica.

Папа Римский Лев XIV. Фото: Reuters

Согласно источникам Украина рассматривается как одна из основных стран для первого апостольского визита понтифика, что стало особенно актуальным после его телефонного разговора с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Во время этого разговора Зеленский официально пригласил Папу посетить Украину — это первое приглашение для нового главы Католической Церкви.

Медиа напоминают, что предыдущий Папа Франциск также планировал поездку в Киев. Теперь новоизбранный Папа должен принять решение по этому приглашению и возможным срокам визита.

Первые внешнеполитические ориентиры Льва XIV станут понятны уже во время запланированной аудиенции с дипломатами, аккредитованными при Ватикане.

Другим возможным направлением первого зарубежного визита может стать Турция — в частности, город Никея, где в 325 году состоялся Первый Никейский собор. Однако здесь возникает дипломатический вопрос: если в визите примет участие Папа Франциск, ранее посещавший Турцию, это могло бы несколько облегчить организацию. Учитывая его плохое состояние здоровья, окончательное решение остается за Львом XIV, в частности, относительно возможной остановки в Анкаре.

Не считая того, посреди вероятных вариантов первого визита рассматривается и Перу. На днях Папу спросили, планирует ли он посетить святыню в Фатиме — место, имеющее как религиозное, так и политическое значение. В ответ он отметил, что кардинал Прево планировал подобную поездку, но планы изменились, и теперь это уже вопрос решений самого Папы.

Как уже писал портал "Комментарии", новый Папа Римский Роберт Френсис Прево весной 2023 года выступил с осуждением полномасштабной войны, которую Россия развязала против Украины.