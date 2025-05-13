До 1 ноября необходимо пройти осмотр людям с инвалидностью: кого это касается

В Украине внедрена новая система оценивания повседневного функционирования личности — это современный подход, позволяющий честно и комплексно определить, как состояние здоровья влияет на жизнь человека.

Иллюстративное фото

Такая оценка необходима для продления или пересмотра статуса инвалидности, а также для назначения индивидуальной программы реабилитации — медицинской, социальной или профессиональной.

С 1 апреля 2025 года отдельные категории людей должны обязательно пройти оценку повседневного функционирования. Это касается тех, кому статус инвалидности был предоставлен до внедрения новой системы, и кто по уважительным причинам не прошел повторный осмотр в установленный срок, руководствуясь соответствующей нормой в законодательстве. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Минздрава.

На практике это означает:

Мужчины в возрасте от 25 до 60 лет, имеющие вторую или третью группу инвалидности, которые должны были пройти повторный осмотр в 2022-2024 годах, но по разным обстоятельствам не прошли его, проходят оценивание в период с 1 апреля по 1 ноября 2025 года.

Другие люди, которые также должны были пройти повторное освидетельствование, но не проходили его во время военного положения, должны сделать это до 1 апреля 2026 года.

Это не касается:

людей, которым инвалидность была установлена позже – уже в 2025 году – и срок ее пересмотра еще не наступил;

людей с бессрочным статусом инвалидности;

военнослужащих, лиц гражданской защиты – для них действуют отдельные подходы.

Также среди исключений:

люди, находящиеся на территориях, где ведутся боевые действия или временно оккупированных территориях;

пациенты с тяжелыми нарушениями функций организма (не имеют конечности или какого-либо из парных органов, не слышат или не видят, имеют онкологическое или психическое заболевание).

Как подготовиться к оценке

Процедура оценивания начинается с направления врача. Его может оформить лечащий врач – семейный, терапевт или специалист, ведущий основное заболевание. Врач формирует электронное направление в электронной системе по оценке повседневного функционирования личности.

Оценка проводится экспертной командой практикующих врачей в определенном учреждении здравоохранения. Человек может самостоятельно выбрать больницу из доступных списка. Все решения фиксируются в электронной системе.

Важно не медлить с подготовкой:

обратитесь к врачу, чтобы узнать, нужно ли вам проходить оценивание;

проверьте, настал ли ваш срок повторного обзора;

не откладывайте подготовку.

Новая система оценивания повседневного функционирования — это часть комплексной реформы, которая ставит в центр человека, а не процедуру. Оценка производится прозрачно. Вся информация – в электронной системе.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что ru-пропагандисты распространяют фальшивую рекламу от имени Минобороны с призывом к молодежи подписывать контракт с ВСУ за деньги, которые приравнивают к почти трем тысячам наборов суши. Также на изображении – девушка в форме, как намек на женскую мобилизацию. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Центра противодействия дезинформации СНБО.